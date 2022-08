Amazonino anuncia robusto programa de habitação com a construção de 10 mil casas

O candidato da federação PSDB-Cidadania ao governo do Estado, Amazonino Mendes, anunciou hoje (22), que uma das prioridades de seu programa de governo será a construção de 10 mil casas populares aos amazonenses a partir de 2023. A execução do programa de habitação anunciado por Amazonino “seguirá uma marca de suas gestões anteriores que resultou na entrega de 80 mil moradias no estado enquanto foi governador e prefeito de Manaus”, segundo o candidato.

Amazonino ponderou que “o governo do estado tem obrigação de garantir moradia digna aos amazonenses, seja em Manaus ou nos municípios do interior” afirmou dizendo que “só num conjunto, eu fiz mais de 10 mil, no Nova Cidade. Amazonino vai voltar para fazer de novo casa para você”, garantiu.

Amazonino Mendes e o candidato a vice-governador Humberto Michiles (PSDB) firmaram compromisso em plano de governo para a promoção de ações de regularização fundiária na capital e no interior, além da retomada da construção de casas e conjuntos habitacionais populares.

Ações

Segundo relatório da assessoria de campanha, Amazonino, candidato da “A Força do Povo”, em seu primeiro mandato como governador do Amazonas, em 1988, criou o bairro Amazonino Mendes, conhecido como Mutirão. Naquele governo, Amazonino construiu, ainda de acordo com o relatório, mais de 20 mil casas populares, os conjuntos habitacionais Renato Souza Pinto, Oswaldo Frota, Armando Mendes, Santa Etelvina e Galileia, além de núcleos da Cidade Nova, Nova Cidade, Buritis II e Deus é Fiel.

A preocupação com os lares dos manauenses resultou na urbanização dos bairros Ouro Verde, Armando Mendes, Pantanal, Monte Sinai, Bairro da Paz. Em 1996, Amazonino implantou o Francisca Mendes. Já em seu terceiro mandato como prefeito de Manaus (2009 a 2012), Amazonino fez a entrega de 76 unidades do Residencial Deus é Fiel e mais 603 no Buritis I. Ele deixou em execução mais 1.453 unidades no Buritis II, relata o documento da assessoria de campanha do candidato ao governo do Amazonas.

Amazonino Mendes, de acordo com as informações do relatório, construiu ainda milhares de casas no interior do Amazonas, entre eles, o conjunto Fábio Lucena, em Manacapuru; o conjunto Pedro Manoel de Oliveira, em Maués; o conjunto João Novo e expansão do Conjunto Macurany, em Parintins. Mendes fez ainda os conjuntos Novo Horizonte, em Itacoatiara; Newton Cabral, em Manicoré; Parque das Castanheiras, em Tefé; Mangabeiras, em Humaitá; o Parque Residencial Naide Lins de Albuquerque, em Coari; o conjunto Umanizal, em Benjamin Constant.

Em sua quarta administração no governo do estado, no mandato tampão (2017/2018), o ex-governador deixou um contrato assinado com a Caixa Econômica Federal no valor de 24.600 milhões para a construção de 300 unidades habitacionais. Amazonino também fez a entrega de 7.184 títulos definitivos em diversos bairros da capital e mais 4.056 no interior, afirma a assessoria de Amazonino Mendes.

