Amazonastur participa de audiência do Plano Turístico do município de Rio Preto da Eva

Pesca Esportiva, turismo gastronômico, eventos e etnoturismo estão entre os destaques do município

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) participou ontem (15), de Audiência Pública para a aprovação do Plano Municipal de Turismo de Rio Preto da Eva (57 quilômetros distante de Manaus). A elaboração do documento foi realizada por meio da parceria entre a Amazonastur, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e secretaria municipais de turismo.

Organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Agroindústria, Comércio e Turismo de Rio Preto da Eva (Semplactur), o evento apresentou o documento à população local, órgãos públicos e empresas privadas para o conhecimento, sugestão e aprovação.

De acordo com a Chefe de Departamento de Produtos e Projetos da Amazonastur, Raíssa Tavares, o plano vai auxiliar a prefeitura na elaboração de ações, estratégias e políticas públicas de desenvolvimento do turismo local. “A audiência pública é o primeiro passo para aprovação do plano municipal de turismo no município. A contribuição da população local servirá para a confirmação e validação de informações, sendo o próximo passo, a revisão para aprovação final do plano”, explicou.

O titular da Semplactur, Ronisley da Silva Martins, ressalta a importância da parceria entre a Amazonastur, a UEA e o município na construção do plano e reforça a participação da sociedade. “Estamos com a possibilidade de ter a participação das lideranças, dos prestadores de serviço para poder implementar o plano, uma vez que foi elaborado no período da pandemia, temos a oportunidade de estar mais próximo deles e agora é a hora de colher as sugestões, as opiniões e encaminhamentos”, disse.

Para a coordenadora pedagógica do Curso de Turismo da UEA, Glaubécia Teixeira da Silva, a parceria é uma oportunidade para os alunos colocarem em prática os conhecimentos teóricos. “Assim, os alunos podem colocar em prática a criatividade, a capacidade de reflexão, de análise e também fazer sugestões, propostas para resolver ou dar um encaminhamento para os problemas identificados no município e o aproveitamento também dos potenciais que o município tem em relação ao turismo”, afirmou.

Este ano, no início do mês de junho, a Amazonastur juntamente com a UEA entregou o primeiro Plano Municipal de Turismo em Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus). Os planos municipais de Presidente Figueiredo (117 quilômetros de Manaus) e Novo Airão (115 quilômetros da capital) estão em fase de conclusão.

