Amazonas registra mais de 2 mil focos de queimadas nos primeiros dias de setembro

O Amazonas já registrou mais de 2 mil focos de queimadas nos primeiros dias de setembro, que é considerado o mês da Amazônia. Os dados preliminares são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que monitora o avanço do fogo. O total de queimadas neste ano em todo o estado é de 12.006.

Neste ano, um levantamento do g1 apontou que a Amazônia teve o pior agosto dos últimos 12 anos em número de queimadas. A atual temporada de queimadas na região chegou a registrar um outro recorde negativo: 3.358 focos de incêndio em apenas um dia. Os dados de setembro apresentam uma queda no ritmo do fogo, mas o problema ainda está longe de terminar.

Segundo o monitoramento do Inpe, são 2.094 focos de calor somente nos cinco primeiros dias do mês. O número de queimadas neste período representa 74% do total registrado no mês de setembro do ano passado. Naquela ocasião, o Amazonas registrou 2.799 focos de calor.

No sábado (3), o satélite que monitora os focos ativos de queimadas registrou 848 incêndios no Amazonas, o maior número registrado neste mês. Já no dia 1º foram identificados 542 queimadas; no dia 2, 188; e, no dia domingo (4), 516 focos de calor no estado.

Entre os 10 municípios que registram os maiores números de focos de calor durante este mês, dois são amazonenses: Lábrea está na terceira colocação, com 725 queimadas, e Boca do Acre, na 7ª colocação, com 435.

As duas cidades ficam localizadas no Sul do Amazonas, região que, durante os últimos anos, vem registrando um aumento significativo de queimadas e também de desmatamento na Amazônia. A área é conhecida pela forte presença do agronegócio.

