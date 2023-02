Amazonas participa da feira de turismo mais importante da Colômbia

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), participa, até sexta-feira (24/02), da 42ª Vitrina Turística, a feira mais importante do segmento da Colômbia. Com a inauguração do voo direto entre Manaus e Bogotá, no país vizinho, em março, o evento é uma oportunidade de apresentar as belezas do Amazonas e atrair mais turistas.

De acordo com o vice-presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, a participação na feira proporciona estreitar laços com a população colombiana e com a Avianca, que irá operar o voo direto entre as capitais. A feira é realizada pela Associação Colombiana de Agências de Viagens e Turismo (Anato).

“Fizemos aqui um treinamento para os operadores (colombianos) poderem vender o destino do Amazonas, vender Manaus, para seus clientes que buscam conhecer uma outra região, uma outra Amazônia, a brasileira, que é totalmente diferente da Amazônia Colombiana, e vários outros destinos”, afirmou.

O treinamento ocorreu no estande da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) com a participação da Avianca e Embaixada do Brasil.

Para o gerente comercial da companhia aérea, Gustavo Esusy, o destino amazonense está sendo muito bem aceito pelos colombianos, o que irá proporcionar oportunidades dentro do estado brasileiro. “Estamos promovendo um novo destino que vai unir a Colômbia com a Amazônia em geral e trazendo muitas oportunidades, tanto para o Brasil quanto para Colômbia”, disse.

Segundo o representante da Embaixada do Brasil na Colômbia, Franklin Rodrigues Hoyer, o voo Bogotá-Manaus vai constituir uma porta de entrada dos colombianos e fortalecer outros setores. “Acho que isso pode fomentar também a articulação não só de turismo, mas também de pesquisas, de negócios. Acho que realmente tem um grande potencial e a gente faz muitos votos de que tenha grande êxito e esses voos sejam sempre cheios”, ressaltou.

Voos

O voo Manaus-Bogotá, a partir do dia 27 de março, será operacionalizado pela Avianca quatro vezes na semana: às segundas-feiras, terças, quintas e sábados. O retorno para a capital amazonense será às segundas, quartas, sextas e domingos. O trajeto, com duração de 2h50, será realizado em aeronaves da família A320 com capacidade para até 180 passageiros.

Com a ampliação da malha aérea, atualmente o Amazonas possui conexão direta com destinos internacionais e nove frequências semanais para os destinos de Panamá, Miami e Fort Lauderdale realizados pelas empresas Copa Airlines, Gol Linhas Aéreas e Azul, respectivamente.

A retomada dessas operações é fruto do trabalho em conjunto realizado pelo Governo do Estado, por meio da Amazonastur, com as empresas para fortalecer o setor, a fim de que a população seja beneficiada, assim como o trade turístico.

Vitrina Turística

A principal feira de turismo da Colômbia acontece de 22 a 24 de fevereiro no Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias, em Bogotá, apresentando as novidades nacionais e internacionais relacionadas ao turismo, lazer e viagens.