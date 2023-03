Amazonas fecha fevereiro com redução de 28,36% nos alertas de desmatamento emitidos em 2023

O Amazonas registra redução dos alertas de desmatamento emitidos em 2023. De 1ª de janeiro a 28 de fevereiro, o estado acumulou 60,3 km² – uma redução de 28,36% nos alertas, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os dados são do Sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), analisados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), nesta sexta-feira (10/03).

Segundo o levantamento, no acumulado dos dois primeiros meses do ano, as áreas estaduais, entre glebas e Unidades de Conservação, totalizaram apenas 3,74 km² de alertas – isto é, 6,17% do total para o período. O restante dos alertas ocorreu em áreas federais e vazios cartográficos.

Já levando em consideração apenas o mês de fevereiro, o Amazonas registrou 46,37 km² de alertas, sendo 2,78 km² sob gestão direta do Governo do Estado – ou 6% do total.

Para o mês, as Unidades de Conservação Estaduais registraram apenas 0,73 km² de alertas de desmatamento, apresentando uma redução de 46% na comparação com o mesmo mês de 2022.

Próximas ações

O Governo do Amazonas está concluindo o seu Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento e as Queimadas (PPCDQ-AM), que norteará as ações contra crimes ambientais de 2023 a 2025.

Em paralelo, o Estado trabalha para iniciar, ainda neste mês, a Operação Tamoiotatá 3, com mais de 10 instituições estaduais envolvidas no combate ao desmatamento e às queimadas ilegais, com foco no Sul do Amazonas. Na quinta (09/03) e sexta-feira (10/03), todas as instituições integrantes estiveram reunidas para definir as estratégias de atuação em campo.

Neste ano, a expectativa é de maior integração com as forças federais, responsáveis pela fiscalização em terras da União, que concentraram o maior número de alertas e focos de calor nos últimos anos.