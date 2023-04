Amazonas Energia tem descontos de até 80% em campanha de negociação de débitos

Segue até o dia 5 de maio, a campanha ‘Feirão do Trabalhador’ para facilitar o pagamento e negociação de dívidas com a Amazonas Energia, tanto na capital quanto no interior do estado.

A concessionária tem como meta regularizar a situação de aproximadamente 15 mil clientes inadimplentes, buscando facilitar ainda mais as negociações.

Após o sucesso nas negociações durante o Feirão Limpa Nome, a Amazonas Energia desenhou o Feirão atual para abarcar um desconto especial que pode chegar até 80% do valor da dívida.

O diferencial para esta campanha está na forma de pagamento, pois estes grandes descontos serão aplicados tanto nos pagamentos à vista quanto nos parcelamentos.

Segundo o diretor Comercial Adjunto, a concessionária promove nova campanha para beneficiar clientes que não foram alcançados pelo “Feirão Limpa Nome” ocorrido no último mês de março. “Embora o saldo da última campanha de recuperação de crédito tenha sido positivo, pois fechamos mais de 3 mil acordos, não conseguimos atender a todos os que nos procuraram em virtude de o desconto maior ser oferecido exclusivamente para quem pagava à vista. Nesta campanha, o desconto também é estendido para os que irão parcelar os débitos em aberto”, explicou Albhetson Medeiros.

Parcelamento

Quem não dispõe do valor integral para se regularizar, pode usufruir do desconto mesmo assim. É necessário dar uma entrada que corresponde a 10% do valor da dívida e o pagamento da entrada está facilitado em diversas formas de recebimento. O restante pode ser dividido em até 60 parcelas.

Após a liquidação da entrada, se a energia tiver sido cortada em virtude da inadimplência, a concessionária restabelece o serviço no prazo de 24 horas de segunda à sexta-feira.

Como fazer

O consumidor não precisa agendar atendimento para negociar, basta apenas se dirigir às lojas da Amazonas Energia. Os atendentes estão preparados para rastrear o valor total da dívida, fornecer o desconto, assim como as guias para pagamento. Quem preferir, pode efetuar o pagamento no próprio guichê de atendimento com cartão de crédito ou débito. A liquidação com dinheiro em espécie pode ser efetivada nas agências bancárias ou nas loterias, respeitando o limite máximo de R$ 5 mil.

Para realizar a renegociação de dívidas, o consumidor deve levar uma fatura de energia, RG e CPF. É importante destacar que as negociações poderão ser feitas pelo titular da conta ou pelo representante legal, munido de uma procuração, com cópias dos seus próprios documentos, assim como de cópias dos documentos do titular da Unidade Consumidora.

Quem prefere a comodidade, pode optar por fazer o download gratuito do aplicativo da Amazonas Energia disponível para os sistemas Android e iOS. Na ferramenta digital, o cliente consulta e negocia a dívida com a mesma facilidade ofertada no atendimento preferencial.

A concessionária conta com pontos de atendimento em todos os 61 municípios do interior do estado. Os moradores da capital podem se dirigir às lojas:

Loja Flores

Av. Djalma Batista, nº 4.400, bairro Flores (após o Carrefour de Flores, ao lado do posto Shell)

Loja São José

Av. Cosme Ferreira, 4605 – bairro São José Operário

Loja Torquato Tapajós

Av. Torquato Tapajós, 7070 – bairro Tarumã, no posto Cidade Torquato

Loja Mutirão

Av. Autaz Mirim, n° 9475, ao lado da Subestação

Loja Arena

Av. Pedro Teixeira, nº 7560, bairro Dom Pedro, próximo à Arena da Amazônia

Loja Japiim

Av. General Rodrigo Otávio, S/N, bairro Japiim

Loja Cidade Nova

Av. Noel Nutels, nº 05, bairro Cidade Nova

Loja Major Gabriel

Rua Major Gabriel nº 1870, esquina com Avenida Ayrão, bairro Praça 14 de Janeiro

Loja 10 de Julho

Rua 10 de Julho, nº 269 – Centro

