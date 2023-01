Amazonas é finalista hoje no Prêmio Brasil Criativo do Ministério do Turismo e 3M

A solenidade de premiação acontece hoje (24), em São Paulo e o Casarão de Ideias, localizado no centro histórico de Manaus, concorre na categoria “Lideranças Criativas”

O Amazonas é o único estado da região Norte finalista do Prêmio Brasil Criativo, realizado pelo Ministério do Turismo (MTur) e empresa 3M, na categoria “Lideranças Criativas”, sendo representado pelo Casarão de Ideias. O empreendimento, localizado na Rua Barroso, no centro histórico de Manaus, possui o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) regularizado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Segundo o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, o Centro da capital amazonense recebe turistas diariamente, já que detém alguns dos principais atrativos turísticos, como, por exemplo, Teatro Amazonas, Mercado Adolpho Lisboa, Palacete Provincial, dentre outros. “O segmento do turismo tem se fortalecido, cada vez mais, durante a gestão do governador Wilson Lima. Estamos felizes que um dos estabelecimentos que realizamos a sensibilização do Cadastur seja reconhecido nacionalmente”, disse.

Para o diretor do Casarão de Ideias, João Fernandes, a satisfação é ainda maior ao colocar o Amazonas dentro do circuito nacional. “Essa visibilidade do Norte presente nessas premiações, deixa a gente extremamente feliz pelo Casarão, pelo trabalho que a gente já faz. Isso reforça muito o papel que a gente vem desenvolvendo à frente do Casarão, que é uma relação de turismo, economia criativa, ocupação dos espaços”, afirmou.

Fernandes destaca que estar regularizado no Cadastur também é importante para o empreendimento. “Recebemos muitos turistas por estar no centro histórico e eles participam das atividades muitas vezes. Além dos turistas, a cidade também consome o Casarão. Então, acho que ali, hoje, a Rua Barroso ganha esse lugar de destaque”, contou.

Cerimônia de premiação

O Prêmio Brasil Criativo possui, ao todo, 15 categorias: Audiovisual, Arquitetura, Artesanato, Criadores de Conteúdo, Design, Game, Gastronomia, Moda, Música, Publicidade, Tecnologia.

A solenidade para a premiação acontece hoje (24), no Centro Cultural de São Paulo. O evento é uma iniciativa da World Creativity Organization (WCO).

Com informações da Amazonastur