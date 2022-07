Amazon Tecnogame reúne hoje, fãs e jogadores de esportes eletrônicos em Manaus

O evento conta com a presença de seis influenciadores renomados nacionalmente e feras nos e-sports.

Os amantes e fãs dos e-sports podem experimentar uma intensa imersão no mundo geek, no Amazon Tecnogame, o maior campeonato de jogos eletrônicos das regiões Norte e Nordeste, que encerra hoje (31), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. Os participantes devem levar um quilo de alimento não perecível.

Com estimativa de levar aproximadamente 10 mil pessoas em cada dia de evento, o evento promete atender ao público de todas as faixas etárias, com a realização de campeonatos e outras atividades, que vão desde os jogos retrôs (Street Fighter, Top Gear, Atari), passando pelos jogos da atualidade, como free fire, entre outros.

Chancelado pela Federação Amazonense de E-Sports (Faesp), o evento vai distribuir R$ 50 mil em premiações. “Este evento será vitrine para as empresas do Amazonas e para o Norte, pois quando se fala de e-sports e tecnologia, já se pensa em Sul e Sudeste. Então, nosso objetivo é transformar o Amazonas em um polo do e-sports, atrair novos investidores para tecnologia e para o e-sports”, enfatizou o presidente da Faesp, Andryw Antony.

Desde ontem (30), o Amazon Tecnogame proporciona, na Arena k-pop uma das maiores competições, exclusiva para grupos, com estimativa de público entre 1,5 mil à duas mil pessoas, além Random, Free Play e brincadeiras. Paralela a essas competições, acontecem os campeonatos de Free Fire, Valorant, League Legends, Yu-Gi-Oh! e Just Dance. E no Espaço Gamer terá um ambiente de jogos de console gratuitos (PS4 e X-Box One).

Atrações nacionais

Além de uma programação diversificada, o Amazon Tecnogame vai contar com a presença de seis influenciadores renomados nacionalmente e feras nos e-sports.

Confirmado para o evento, estará o streamer e influenciador Boca de 09, um jovem baiano de 14 anos, mas com mais de 3 milhões de seguidores somente no Instagram.

Além dele, o evento tem presença confirmada do gaúcho Loud Will, que é um pró player de Free Fire, chegou a ser o top global cinco vezes, finalista do Mundial e campeão da Copa América da modalidade; The Radioativo, uma das figuras mais icônicas do cenário de Free Fire. Ele tem um canal no youtube que trata de assuntos relacionados ao Free Fire e também é dono do site de notícias voltado para o competitivo do battle royale da Garena. Atualmente ele é embaixador da organização de Free Fire e League of Legends, HK5.

Estarão, também, no Amazon Tecnogame, o jogador profissional de Free Fire, Racha XP; o Samuca, influenciador e com seus bordões clássicos que o tornaram referência na narração dos e-sports. Ele foi o primeiro apresentador da NFA e sua primeira transmissão foi em julho de 2019; Já o Michel Veríssimo Yu-Gi-Oh, dentre as conquistas, foi Campeão do 2019 WCQ: Brazilian National Championship! Ele garantiu o título do Evento Principal com seu Deck de Dragão do Trovão.

Com informações do G1-AM