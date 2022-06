Amazon lança plataforma virtual para experimentar tênis antes de comprar

A Amazon vai deixar as pessoas “experimentarem” tênis antes mesmo de comprá-los. A empresa anunciou ontem (9) o “Virtual Try-On for Shoes” (Prova Virtual de Sapatos), uma ferramenta com tecnologia de realidade aumentada (RA), que usa a câmera do celular para simular o uso do calçado.

A ideia não é ver se um modelo de tênis serve na pessoa, mas sim poder visualizar como ele ficaria no pé na vida real. De acordo com a Amazon, isso deixará a experiência de compra mais conveniente e imersiva.

“O objetivo é criar experiências inovadoras, que tornem as compras de moda online mais fáceis e agradáveis para as pessoas”, disse Muge Erdirik Dogan, presidente da Amazon Fashion, em comunicado.

“Estamos ansiosos para ouvir e aprender com o feedback dos clientes à medida que continuamos a aprimorar a experiência e expandir para mais marcas e estilos”, acrescentou.

Como usar?

A ferramenta, por enquanto, está disponível apenas para clientes dos Estados Unidos e do Canadá. A plataforma já está abastecida com centenas de tênis de marcas como New Balance, Adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, Asics e Saucony.

É possível acessá-la via app da Amazon para iOS (iPhone). Modelos com Android devem receber a atualização em breve, segundo a Amazon.

Para usar, basta clica no botão “virtual try-on”, abaixo da foto de um produto participante, na página de venda.

Na sequência, a pessoa deve direcionar a câmera do iPhone para os pés e pronto: um par de sapatos virtuais aparecerá na tela. É só mover os pés e observar como fica, de diferentes ângulos.

Também é possível alterar a cor do tênis, quando houver opções disponíveis, e tirar fotos do look, que podem ser compartilhadas com os amigos nas redes sociais.

Naqueles países, a Amazon também oferece outras ferramentas de compra com RA — tecnologia que sobrepõe objetos virtuais no mundo real. Por exemplo, o “Room Decorator”, que permite colocar diversos produtos em sua casa ao mesmo tempo.

Com informações do Uol