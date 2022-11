Alex Sandro tem lesão no quadril esquerdo e desfalca o Brasil contra Camarões

A Seleção Brasileira terá mais uma baixa para o duelo contra Camarões na próxima sexta-feira, às 16, no Lusail Stadium. O lateral Alex Sandro sofreu uma lesão no quadril esquerdo e não terá condições de jogo.

De acordo com Rodrigo Lasmar, médico do Brasil, o jogador passou por ressonância magnética na manhã desta terça-feira, 29. Ele foi substituído na vitória contra Suíça por Alex Telles. A tendência é que o jogador do Sevilla fique com a vaga entre os titulares na partida que fecha a participação brasileira na fase de grupos no Catar.

Neymar e Danilo também estão descartados. Os dois seguem em recuperação das lesões nos tornozelos. Segundo Lasmar, a abordagem é diferente porque são problemas diferentes. O quadro de febre de Neymar, revelado por Vini Jr, já está controlado e não interfere na recuperação do craque do PSG.

Com a classificação antecipada para as oitavas de final, Tite deve rodar o elenco contra Camarões. A tendência é que o treinador poupe os principais jogadores e dê oportunidades para os atletas que ainda não atuaram, como Daniel Alves, Pedro e Everton Ribeiro.

*Com informações de Terra