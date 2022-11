Alemanha protesta contra proibição da Fifa à faixa de capitão ‘One Love’

A seleção alemã realizou protesto antes da partida contra o Japão nesta quarta-feira (23), em sua estreia na Copa do Mundo do Qatar. Os jogadores colocaram suas mãos sobre a boca para simbolizarem que foram silenciados pela Fifa. A entidade proibiu o uso da braçadeira de capitão ‘One Love’, que apoia a causa LGBTQIA+.

“Com a nossa braçadeira de capitão quisemos dar o exemplo pelos valores que vivemos na seleção: a diversidade e o respeito mútuo. Seja alto junto com outras nações. Não se trata de uma mensagem política: os direitos humanos não são negociáveis”, escreveu a Federação Alemã de Futebol em nota oficial.

“Isso deve ser feito sem dizer. Mas infelizmente ainda não é. É por isso que esta mensagem é tão importante para nós. Banir-nos a faixa é como banir nossas bocas. Nossa postura permanece”, finalizou a Federação.

Membros do governo alemão também se posicionaram contra a proibição da Fifa à braçadeira ‘One Love’. Nancy Faeser, ministra federal alemã do Interior e Comunidade, foi flagrada nas tribunas do Estádio Internacional Khalifa utilizando a faixa em seu braço esquerdo.

Steffen Hebestreit, porta-voz do Estado, já havia declarado frustração com a medida adotada pela entidade esportiva. “Vemos que aparentemente não é possível, no âmbito desta Copa do Mundo, se posicionar ou exibir um símbolo de compromisso (com a causa LGBTQIA+)”.

Entenda a proibição

Capitães de algumas seleções europeias pretendiam utilizar a braçadeira ‘One Love’. A faixa possui as cores do arco-íris, em alusão à causa LGBTQIA+. A Fifa se opôs à ideia e decidiu punir atletas que infringissem a regra com um cartão amarelo.

As Federações de Futebol da Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suíça publicaram comunicado na última segunda-feira (21), lamentando a postura da Fifa e anunciando que não utilizariam a braçadeira.

“A Fifa deixou muito claro que imporá sanções esportivas se nossos capitães usarem as braçadeiras no campo de jogo. Como federações nacionais, não podemos colocar nossos jogadores em uma posição em que possam enfrentar sanções esportivas, incluindo cartões amarelos, por isso pedimos aos capitães que não tentem usar as braçadeiras nos jogos da Copa do Mundo da Fifa”, diz o comunicado.

A entidade também barrou outra manifestação em apoio à inclusão. A Bélgica foi forçada pela entidade a retirar a palavra ‘Amor’ de seu segundo uniforme. A camisa foi lançada em setembro com a intenção de propagar uma afirmação positiva e divertida de amor em tempos de atrito”, escreveu a Federação Belga na época.

*Com informações de Uol