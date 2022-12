Alemães se vestem de Papai Noel e participam de tradicional corrida próximo a Berlim

Vestidos de Papai Noel, alemães disputaram hoje (4), a tradicional Nikolaus Lauf, ou corrida de Papais Noéis, traduzindo em bom português. A corrida é realizada há mais de dez anos, sempre no primeiro domingo de dezembro, e movimenta as ruas da cidade de Michendorf, ao sul de Berlim, na Alemanha.

Na competição pelo título de Papai Noel mais rápido em diversos percursos com diferentes distâncias, os participantes podem levar suas bicicletas, carrinhos de bebês e até cachorro vestido de “bom velhinho”.

Para poder participar das provas nas categorias masculino e feminino, os organizadores exigiam que todos estivessem vestidos adequadamente de Papai Noel. As fantasias deveriam ter no mínimo um casaco vermelho e um gorro, igual ao “Papai Noel verdadeiro”.

Diferente do que acontece normalmente nas provas ao redor do mundo, quem cruzava a linha de chegada foi presenteado com um Papai Noel de chocolate, que pesava cerca de meio quilo.

Com informações do IG