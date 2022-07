Aleam realiza Sessão Especial celebrando os 146 anos do Corpo de Bombeiros do AM

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) celebrou os 146 anos de existência com Sessão Especial, que aconteceu nesta segunda-feira (11), no Plenário Ruy Araújo, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A Sessão Especial também homenageou os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, pelo Dia do Bombeiro Brasileiro, comemorado dia 02 de julho. A Sessão foi requerida pelos deputados Sinésio Campos (PT) e Cabo Maciel (PL).

Após a exibição de vídeo institucional foi entregue ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Orleilso Ximenes Muniz, placa de Homenagem pelo aniversário da corporação, pelo Dia Nacional do Bombeiro Brasileiro e também pelo projeto “Chamas da saúde”.

Além das placas foram entregues 27 certificados de homenagens para bombeiros militares que possuem atuação de destaque na corporação.

O coronel Orleilso Ximenes Muniz agradeceu a homenagem e o aporte de recursos por parte dos deputados. Ele salientou que está envolvido pelo sentimento de alegria por comandar o Corpo de Bombeiros Militar e pelas conquistas realizadas nos últimos anos. Acentuou que tem a clara consciência dos desafios que se apresentam nos dias atuais e no cenário futuro.

“O Corpo de Bombeiros desenvolve novas estratégias e um novo modelo de operações, equilibrando a demanda com as capacidades da instituição em oferecer mais e melhores serviços à população, também na área social, com o projeto Bombeiro Mirim, que atua no foco primário da prevenção à criminalidade de nossas crianças. Hoje são 650 crianças nos 11 municípios em que temos quartéis do corpo de bombeiros”, afirmou.

O general Carlos Alberto Mansur, secretário de Segurança Pública, discursou representando o Governo do Estado. “Parabenizo a iniciativa da Assembleia em homenagear o Corpo de Bombeiros e o Dia do Bombeiro Brasileiro, profissionais que se arriscam 24 horas por dia e sete dias por semana para cumprir seu juramento de salvar vidas”, finalizou.

Exposição itinerante

Como parte da homenagem foi montada pelo CBMAM, no hall de entrada do prédio principal da Assembleia, exposição itinerante com os principais itens e instrumentos utilizados pelos bombeiros nas atividades de resgate, busca e salvamento, além de apagamento de incêndios, tais como: equipamentos autônomos de respiração, roupa de neopreme, flutuadores e bote de resgate; cintos de salvamento em altura e maca de transporte; material de atendimento em primeiros socorros; vestimenta, máscara de respiração e cilindro de oxigênio, entre outros.

A exposição faz parte das visitas que a corporação realiza, em ambientes externos, sendo uma forma de levar à população um pouco sobre o trabalho dos bombeiros no Amazonas.

Também presente na exposição estava o cão de resgate Noel Bolt, um labrador chocolate, representando a figura do bombeiro canino, essencial em operações de busca e resgate em locais de difícil acesso, principalmente regiões de selva e mata fechada.

“Temos muitas ocorrências sobre pessoas perdidas na selva. O cão somou com a corporação nestes últimos oito anos de trabalho. O Bolt está indo à reserva, mas outros cães serão treinados para continuar o trabalho tão importante que foi desempenhado por ele”, explicou a Cabo Bombeiro Militar QPBM Meirilane.

*Com assessoria