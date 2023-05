Aleam homenageará Redvaldo Silva com o título de Cidadão do Amazonas

Em Sessão Especial, que acontecerá às 14 horas desta terça-feira no Plenário Ruy Araújo, a Assembleia Legislativa (Aleam) distinguirá com o título de Cidadão do Amazonas o administrador Redvaldo Bezerra da Silva, natural de Recife, Pernambuco, e radicado em Manaus desde 1975. A propositura é do deputado estadual Dr. Gomes (PSC).

Filho de Rivaldo José da Silva e Noêmia Bezerra da Silva, Redvaldo cursou o Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (1976 a 1979) na Escola Estadual Presidente Castelo Branco no bairro de São Jorge, depois o 1º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Solon de Lucena e posteriormente o 2º e 3º ano na Escola Estadual (Colégio D. Pedro II).

Possui formação superior, tendo cursado Administração de Empresas na Universidade Paulista (UNIP). Desde 2007 atua na Assembleia Legislativa onde exerceu funções como Assessor de Diretoria e Coordenador de Comissão. Presentemente, assessora a Corregedoria da Aleam.