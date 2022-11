Aleam aprova Festejo de Nossa Senhora de Guadalupe como patrimônio cultural imaterial do Estado do Amazonas

Em sessão realizada na manhã desta terça-feira (01/11), a Assembleia Legislativa (Aleam) aprovou projeto de lei, de autoria do deputado Belarmino Lins (PP), que transformou o festejo em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do município de Fonte Boa, em patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Amazonas.

“A aprovação da nossa propositura pela Aleam faz justiça a um dos maiores eventos religiosos do nosso Estado, exaltando Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira de Fonte Boa, minha terra natal”, comentou o parlamentar.

Na língua asteca, o nome Guadalupe significa Perfeitíssima Virgem que esmaga o deus de pedra. Os astecas adoravam o deus Quetzalcoltl e Nossa Senhora de Guadalupe acabou com essa idolatria. No ano de 1539, mais de 8 milhões de astecas tinham abraçado a fé católica, convertendo-se e rompendo com a idolatria pagã no México e em várias outras partes do mundo.

Também nesta terça, o Legislativo estadual aprovou mais dois projetos de lei de Belão que transformaram em patrimônios culturais de natureza imaterial do Estado os festejos alusivos à Nossa Senhora do Bom Socorro, em Barreirinha, no Baixo Amazonas, e a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Carauari, no Alto Juruá.

Medalha a Gean

Ainda nesta terça, a Aleam aprovou Projeto de Resolução Legislativa, de Belarmino Lins, que concede a Medalha Ruy Araújo ao prefeito de Lábrea Gean Campos de Barros. A comenda deverá ser entregue ainda neste mês de novembro ao homenageado.