Águas de Manaus prorroga inscrições para Prêmio de Jornalismo Ambiental

As inscrições para a primeira edição do Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental serão prorrogadas. Agora, os candidatos terão até o dia 18 de dezembro para publicar e enviar as reportagens que irão concorrer. A premiação realizada pela concessionária tem o intuito de reconhecer profissionais da comunicação que, por meio de reportagens em texto, áudio e vídeo, ampliaram discussões sobre os impactos positivos do abastecimento de água tratada e do esgotamento sanitário na capital amazonense.

Os jornalistas podem se inscrever até as 23h59 (horário de Manaus) do dia 18 de dezembro, pelo hotsite Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental (premioaguasdemanaus.com.br) . No endereço, também é possível consultar o regulamento. O prêmio reconhecerá matérias produzidas e publicadas no período compreendido entre 1º de novembro de 2021 e a nova data-limite de inscrições.

Podem participar profissionais diplomados e/ou registrados no Ministério do Trabalho. Serão entregues prêmios para primeiro e segundo lugar nas categorias: jornalismo impresso, radiojornalismo, webjornalismo, telejornalismo e fotojornalismo. Os vencedores serão premiados em cerimônia com data a ser anunciada.

Prêmios

Os primeiros colocados das cinco categorias receberão, cada um, premiação em dinheiro no valor de R$ 5 mil, enquanto os vice-campeões ganharão R$ 3,5 mil. Para os terceiros colocados, será dado prêmio no valor de R$ 2 mil.

Além disso, a Águas de Manaus abre espaço também para estudantes universitários dos dois últimos anos dos cursos de Comunicação Social em uma categoria especial, que compreende matérias veiculadas em um dos seguintes canais da faculdade: TV, jornal impresso, rádio e site. Nesta categoria, também serão aceitas reportagens que tenham sido publicadas na mídia externa. A premiação para o primeiro colocado será um tablet – no entanto, neste caso, não haverá anúncio de segundo lugar.

Todos os trabalhos nas categorias profissionais também são automaticamente elegíveis ao Grande Prêmio Águas de Manaus de Jornalismo Ambiental, que dará o valor de R$ 7 mil ao vencedor.