Águas de Manaus oferece serviços gratuitos à população durante projeto com a CMM

A Águas de Manaus irá participar do projeto Câmara Cidadã, que ocorre entre os dias 30 e 31 de março, de 8h às 16h, no estacionamento do Estádio Municipal Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, zona Leste de Manaus. Serão oferecidos diversos serviços gratuitos para a população, dentre eles, os da concessionária de água.

Durante o evento, a Águas de Manaus oferecerá troca de titularidade, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Manauara e Tarifa 10, atualização cadastral, 2ª via, solicitação de ligação nova, religação, de vistoria, de instalação de hidrômetros, além de pagamento de faturas (cartão).

A iniciativa da Câmara Municipal de Manaus (CMM) tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da concessionária, de outras empresas, e de órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus. A expectativa é que pelo menos 10 mil pessoas sejam atendidas no local.

Para o estande da Águas de Manaus, a concessionária irá disponibilizar atendimento seguindo o modelo já adotado nas ações itinerantes que são realizadas em todas as zonas da cidade. “Iremos levar um time de atendentes para atender nossos clientes. Caso tenha necessidade, iremos aumentar o quantitativo de pessoal para oferecer mais conforto para o público que procurar pelos nossos serviços”, destacou a supervisora de atendimento, Márcia Alves.

Os usuários que desejarem buscar pelos atendimentos devem ter em mãos documento de RG, CPF e documento do imóvel.

Além dos serviços relacionados à concessionária, outros estandes terão ações como Emissão de 2ª via de RG, cadastro de empregos, emissão de carteira digital de trabalho, inscrições para cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, fisioterapia, castração de animais, atendimento à mulher, corte de cabelo, design de sobrancelhas, massagem, esmaltação de unhas, dentre outros.

SERVIÇO

O quê – Projeto Câmara Cidadã

Quando – 30 e 31 de março (quinta e sexta-feira)

Horário – 8h às 16h

Local – Estacionamento do Estádio Municipal Carlos Zamith, localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado