Águas de Manaus oferece atendimento em parceria com a Câmara Municipal

A Águas de Manaus irá participar do projeto “Câmara Cidadã”, que ocorre entre os dias 31 de maio de 01 de junho, de 7h às 17h, na arena do Centro Cultural dos Povos do Amazônia, localizado na avenida Silves, bairro Distrito Industrial I – na antiga Bola da Suframa. Durante a ação serão oferecidos diversos serviços gratuitos para a população, dentre eles, estão os da concessionária de água.

Durante o evento, a Águas de Manaus oferecerá troca de titularidade, negociação de débitos flexível, cadastro na Tarifa Manauara e Tarifa 10, atualização cadastral, 2ª via, solicitação de ligação nova, religação, de vistoria, de instalação de hidrômetros, além de pagamento de faturas (cartão).

No espaço da Águas de Manaus, a concessionária irá disponibilizar atendimento seguindo o modelo já adotado nas ações itinerantes que são realizadas em todas as zonas da cidade. “Esta é mais uma forma de aproximar a população dos serviços que prestamos. Iremos disponibilizar um time preparado para atender aos nossos clientes da melhor forma possível. Nossa meta é resolver 100% das demandas que chegarem até nosso estande”, destacou a supervisora de atendimento, Márcia Alves.

Os usuários que desejarem buscar pelos atendimentos da Águas de Manaus, devem ter em mãos documento de RG e CPF.

Além dos serviços relacionados à Águas de Manaus, outros serviços como Emissão de 2ª via de RG, cadastro de empregos, carteira digital de trabalho, inscrições para cursos profissionalizantes, corte de cabelo, dentre outros, estarão disponíveis. Ao todo serão disponibilizados mais de 100 tipos de serviços para a população.

SERVIÇO

O quê – Projeto Câmara Cidadã

Quando – 31 de maio e 01 de junho (quarta-feira e quinta-feira)

Horário – 7h às 17h

Local – Arena do Centro Cultural dos Povos do Amazônia, na avenida Silves, bairro Distrito Industrial I – antiga Bola da Suframa.