Águas de Manaus atua com resoluções de demandas de clientes dentro de projeto da CMM

Com vários tipos de serviços, a concessionária reforça o comprometimento de atender a população

Teve início nesta quinta-feira (30) a ação da Águas de Manaus dentro do projeto Câmara Cidadã, da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Até a sexta-feira, a concessionária realiza atendimentos no evento, que acontece das 8h às 16h, no estacionamento do estádio Carlos Zamith, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A ação foi bem recebida pelo público, que aproveitou a oportunidade para resolver pendências junto à concessionária de água. O administrador Rosinaldo Rocha da Cruz esteve no local para solicitar revisão da fatura de água. “Eu estava preocupado de chegar em casa e estar sem água, esse líquido precioso, mas, graças a Deus, a equipe de atendimento me atendeu super bem, fez o bloqueio e garantiu que não haverá nenhum corte de água na minha residência e que irão fazer o levantamento correto da minha fatura para eu poder realizar o pagamento”, afirmou.

Com estrutura para atender todas as demandas de uma loja física, a Águas de Manaus disponibiliza atendentes orientados para resolver qualquer tipo de demanda dos seus clientes.

A servidora pública Valderlane Ferreira está trabalhando em um dos estandes do evento, e aproveitou para procurar o posto da concessionária. “Precisava solucionar alguns problemas de pendências que tinha há muito tempo e não conseguia resolver. Ao chegar aqui, eu encontrei toda essa facilidade com o atendimento excelente da equipe da Águas de Manaus que está nos atendendo muito bem. Só tenho a agradecer por terem resolvido o meu problema”, acrescentou.

Serviços

Entre os serviços oferecidos, estão troca de titularidade, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Manauara e Tarifa 10, atualização cadastral, 2ª via, solicitação de ligação nova, religação, de vistoria, de instalação de hidrômetros, além de pagamento de faturas (cartão).