Água tratada beneficia mais de 13 mil moradores da zona Norte, afirma concessionária

Ao menos três grandes frentes de obras estão em andamento nas comunidades Fé em Deus, Vida Nova e Itaporanga

Acompanhar o crescimento da capital amazonense, garantindo acesso ao saneamento básico é um dos objetivos da Águas de Manaus. Diante disto, a concessionária está implantando mais de 16 mil metros de rede de abastecimento de água em três comunidades situadas na zona Norte da cidade. Os locais já começaram a receber a estrutura regular de água tratada.

Na comunidade Fé em Deus, no bairro Nova Cidade, as obras contemplam a implantação de 2,5 mil metros de rede de abastecimento. Ao todo, mais de 1,1 mil pessoas serão beneficiadas. Alguns moradores já começam a receber o líquido em suas torneiras.

“Esperamos muito por este momento. Hoje, graças a Águas de Manaus, podemos dizer que fazemos parte da sociedade. Estão nos dando vida, saúde e dignidade. Só quem foi privado destes itens sabe o valor de ter água na torneira, de ter um comprovante de residência. A partir de agora ‘somos gente’ e a vida será melhor”, destaca a costureira Edilene Duarte, moradora da comunidade há sete anos.

Outra comunidade beneficiada pelos serviços é a Nova Vida. Lá já foram realizadas obras de implantação das redes de água nas vias principais. Somente nesta parte da cidade, serão implantados 5,5 mil metros de rede, que beneficiarão, ao final da obra, cerca de 2,5 mil pessoas. Atualmente os trabalhos se concentram em becos e áreas alagadas da comunidade.

Na comunidade Itaporanga, um Centro de Produção de Água Subterrânea (CPAS), de 220 metros de profundidade, foi inaugurado na última semana. Ele irá proporcionar que mais de quatro mil pessoas tenham acesso à água potável. O local recebeu mais de oito mil metros de rede regular de abastecimento.

As obras fazem parte do programa +Águas, que tem como objetivo levar estrutura regular de água para comunidades regularizadas. “Já finalizamos implantações em algumas áreas e com isso conseguimos iniciar as interligações nas residências nestes locais. Essas famílias já estão recebendo qualidade de vida e saúde através nas nossas estruturas”, destaca o gerente de Serviços da concessionária, Felipe Poli.

Responsabilidade social

As três comunidades estão localizadas em áreas vulneráveis da cidade. Equipes da concessionária do cadastro percorreram todas as residências e cadastraram as famílias na Tarifa Manauara, que concede desconto de 50% no valor da tarifa de água e esgoto. Esta também é a primeira vez que os moradores têm acesso a um comprovante de residência.

Os moradores são orientados sobre uso consciente da água, a fim de evitar desperdício. “Antes de serem regularizados, esses moradores não tinham controle do que utilizavam. Realizamos as orientações e tiramos dúvidas para que todos tenham acesso às informações e, desta forma, contribuam com a preservação do meio ambiente através do uso consciente da água”, ressalta o gerente de Responsabilidade Social, Semy Ferraz.

Com informações da Águas de Manaus