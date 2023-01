Agendamentos para unidades móveis dos PACs são feitos pelo aplicativo Sasi

Os atendimentos nas quatro unidades móveis do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) devem ser agendados pelo aplicativo Sasi, assim como acontece nas unidades fixas. O app está disponível para ser baixado em celulares com sistemas Android e IOS, e é gratuito. Os agendamentos são abertos todas as quintas, por volta das 10h30.

Após baixar o aplicativo, o usuário deve se cadastrar informando o nome e o número de celular, com o DDD. Em seguida, o app direciona para outra tela, onde deve ser informado o e-mail e senha a serem usados e aceitar os termos e condições de uso, clicando na caixinha à esquerda da tela.

Depois, o usuário vai inserir o código SJPAC e aceitar o termo de uso. Após esse passo a passo, será aberta uma tela com os seguintes serviços: agendamento; acompanhamento de serviço online; conheça o PAC; ajuda; notícias; e SAC.

Ao clicar na aba “Agendamento”, poderá ser escolhido entre o autoagendamento, onde se pode escolher o local, o dia e horário para atendimento. No botão de “Pedidos Emergenciais” o usuário também vai poder escolher o local, o dia e horário para atendimento e indicar o motivo pelo qual precisa receber o documento com celeridade.

O app Sasi fica aberto para agendamento nas quintas e sextas-feiras e emite uma notificação aos usuários quando o sistema está apto para agendamento. É possível escolher entre todos os 13 PACs, inclusive os de atendimento móvel.