Ageman vistoria obra de abastecimento na comunidade Itaporanga

Técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) começaram a vistoriar, nesta quinta-feira, 18/8, as obras de implantação de rede de água potável, que vão beneficiar aproximadamente 2 mil famílias na comunidade Itaporanga, no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

O projeto, que está sendo executado pela empresa Águas de Manaus, a pedido da Prefeitura de Manaus, contempla oito quilômetros de rede e aproximadamente mil ligações de água.

“Essa localidade existe há mais de oito anos e o abastecimento aqui era feito somente por meio dos poços comunitários e particulares. Agora, com a determinação do prefeito David Almeida, a concessionária iniciou essa importante medida, que vai garantir água de qualidade para as famílias que aqui residem e nós da Ageman estamos acompanhando de perto a execução desse projeto, que vai garantir uma melhor qualidade de vida para essa população vulnerável”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade Ferreira.

Além da água tratada, as famílias passarão a usufruir dos benefícios da Tarifa Social Manauara, que concede desconto de 50% na conta de água para consumo mensal de até 15 metros cúbicos (equivalente a 15 caixas d´água de mil litros por mês).

O sistema Itaporanga contará também com um poço que terá profundidade de 200 metros, o que irá garantir a qualidade e regularidade no fornecimento da água que será disponibilizada pela concessionária às famílias.

A doméstica Irlene Mariane da Silva, que mora na comunidade há pouco mais de um ano, disse estar ansiosa pela conclusão dos trabalhos. “Não vejo a hora de ter água todo dia na minha torneira, porque quando falta, eu tenho que ir lá para a casa do meu filho, que mora do outro lado da cidade”, disse Irlene.

O autônomo Adriano Pinheiro afirmou que, com a chegada da água tratada, outros serviços básicos deverão chegar em breve na localidade. “São as melhorias que estão chegando para o nosso bairro e a gente está feliz com isso”, afirmou Adriano, que mora na comunidade há quatro anos.

Conforme a concessionária, os serviços devem ser concluídos até o fim do mês de outubro.

