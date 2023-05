Ageman solicita modernização de luminárias em vias de Manaus

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a empresa Manaus Luz, para que a concessionária providencie com brevidade a modernização da iluminação pública em nove vias da capital.

Conforme vistoria de rotina realizada pela equipe de fiscalização da agência, ao menos 12 luminárias localizadas em ruas e avenidas das zonas Norte, Sul, Oeste e Centro-Oeste ainda necessitam ser substituídas por pontos de LED.

Outro problema identificado pelos fiscais, durante as vistorias, foi a ausência das plaquetas de identificação dos pontos, item essencial para o cadastramento das luminárias no Sistema Público de Iluminação.

“Nossos fiscais constataram que, nesses pontos, ainda há luminárias convencionais e, diante dessa situação, encaminhamos uma solicitação para que a concessionária providencie a troca por luminárias de LED, conforme o contrato de concessão, o qual prevê também a modernização do sistema. A medida contribui para a redução da carga de energia e também proporciona mais luminosidade e segurança para pedestres e veículos”, explicou o diretor de Gestão Energética e Iluminação Pública da Ageman, Everaldo Leal.

Entre os bairros que deverão ter as luminárias substituídas por LED estão Cachoeirinha, Petrópolis, Alvorada, Distrito Industrial, São Jorge e Santo Agostinho.

De acordo com a notificação do órgão regulador, a empresa Manaus Luz deverá apresentar à Ageman uma programação de atendimento visando sanar as demandas, conforme prevê o Contrato de Concessão firmado entre a Prefeitura de Manaus e a concessionária.

O parque de iluminação pública da cidade de Manaus possui, atualmente, 148.901 pontos de iluminação, de acordo com levantamento cadastral informado mensalmente pela concessionária.

Dentre as metas contratuais, um dos principais objetivos foi atingido em 2022, quando se completou o 2º marco do plano de modernização com a instalação de 79.464 pontos de iluminação de LED modernizados, incluindo, vias urbanas e rurais, pontos de ônibus urbanos, quadras de esporte, campos de futebol e praças da cidade.

O avanço da iluminação a LED tem proporcionado mais segurança e melhor luminosidade nas vias da capital, bem como a redução dos custos do município com iluminação pública, devido à redução de consumo proporcionada pela modernização do sistema.

A Ageman informa que as demandas referentes ao serviço de iluminação pública devem ser registradas pelos usuários diretamente no aplicativo Manaus + Luz, pelo site www.manausluz.com.br, acessando o campo cadastrar notificação ou ainda pelo 0800-201-0001.

*Com informações da assessoria