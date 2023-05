Ageman fiscaliza expansão de rede de água na comunidade Vida Nova

Técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) estão acompanhando as obras que vão levar água tratada para mais de 300 pessoas da comunidade Vida Nova, no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

Os serviços de instalação da rede de abastecimento estão sendo executados pela empresa Águas de Manaus, como parte do programa + Água.

A iniciativa vai garantir fornecimento de água de qualidade em tempo integral para as mais de 70 famílias que moram na localidade.

“Essa é uma área onde a comunidade só tinha acesso a água por meio de poços comunitários e o serviço não era contínuo. Tem também a questão da qualidade da água que não era confiável, pois não sabemos como ocorre a periodicidade das análises. Agora com a rede de água da concessionária, os moradores serão atendidos sem que o serviço sofra descontinuidade”, explicou Gabriel Queiroz, assessor da Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento (Ditecs/Ageman).

Gabriel explicou ainda que o abastecimento de água para a comunidade Vida Nova será feito por meio do reservatório Nova Cidade.

No total estão sendo implantados 2,4 mil metros de rede e a previsão de conclusão dos trabalhos da concessionária é para os próximos 60 dias.