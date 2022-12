Ageman fiscaliza ações de melhorias no abastecimento de água do conjunto João Paulo II

Equipes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) estão acompanhando as obras de extensão de rede de água tratada, que vão beneficiar os moradores do conjunto João Paulo II, no bairro Nova Cidade, zona Norte.

Com o surgimento de invasões nos arredores do conjunto, a localidade passou a registrar diversas situações de desabastecimento de água e após intervenção da agência reguladora municipal, a concessionária Águas de Manaus iniciou a execução de um projeto que visa melhorar o serviço.

Entre as ações que estão sendo realizadas no local, estão a extensão de mais de 300 metros de rede de água, a instalação de hidrômetros em residências que ainda não estavam com o consumo medido e obras de melhoria no reservatório que atende aos moradores.

“Segundo os usuários e as próprias vistorias que nossa equipe realizou no local, o abastecimento apresentava oscilação no fornecimento e algumas pessoas só recebiam água na torneira pela madrugada, outras somente pela manhã. Com o levantamento realizado, identificou-se que o problema começou quando as ocupações irregulares passaram a surgir, e diante desse cenário a empresa montou um plano de melhorias para o conjunto”, afirmou a diretora técnica de Concessões, Obras e Saneamento da Ageman, Suzy Tavares.

Além de acompanhar a execução das obras, os engenheiros da Ageman estão conversando com os moradores e avaliando os resultados das melhorias.

Nesta semana, foram realizadas vistorias nas ruas Pastor Benício Leão, Dom João Batista e avenida Pastor Alcebíades. O trabalho seguirá até a plena conclusão do serviço e o restabelecimento do abastecimento de água.

A Ageman é a agência reguladora municipal que fiscaliza os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade de Manaus executados pela empresa Águas de Manaus. A Ouvidoria da Ageman atende as demandas pelo WhatsApp 98842-5821, site www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria e redes sociais @ageman_manaus.

*Com assessoria