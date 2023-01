Ageman dá prazo de 48 horas para ManausLuz restabelecer iluminação pública no DI

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) concedeu um prazo de 48 horas, para que a concessionária ManausLuz restabeleça o serviço de iluminação pública em mais de 70 pontos de LED instalados nas avenidas Ministro Mário Andreazza, Itaúba e na estrada do Marapatá, no Distrito Industrial, na zona Sul de Manaus.

O problema foi identificado pela própria equipe de engenheiros da Ageman durante vistoria noturna realizada nas vias do Distrito Industrial.

Na notificação encaminhada à empresa ManausLuz, na manhã desta sexta-feira, 20/1, a Ageman reforça que a situação tem causado transtornos à circulação de veículos de carga que atendem às indústrias, bem como às distribuidoras de combustíveis localizadas na região.

Conforme o relatório técnico elaborado a partir da vistoria feita pela Diretoria de Gestão Energética e Iluminação Pública da Ageman, a situação identificada no Distrito Industrial configura um possível descumprimento ao contrato de concessão referente às providências relacionadas às obrigações de gestão, modernização, otimização, expansão, operação, manutenção, controle remoto em tempo real da infraestrutura, eficiência energética e sustentabilidade ambiental, da rede de iluminação pública do município de Manaus.

“Após a realização das visitas de fiscalização in loco, fica clara a necessidade de que seja realizada uma inspeção criteriosa nas três vias mencionadas e levantados todos os pontos com defeitos de funcionamento ou causados por terceiros, a fim de que sejam resolvidas dentro dos prazos contratuais de 24 horas e 48 horas, de acordo com a categoria de prioridade da via, com ênfase ao restabelecimento dos trechos longos com pontos apagados em sequência”, destacou o diretor de Gestão Energética e Iluminação Pública do órgão regulador, Everaldo Leal.

A notificação requer ainda que seja apresentado um plano de ação para a melhoria do atendimento da equipe responsável pelas rondas noturnas da ManausLuz em vias principais da cidade, priorizando aqueles alvos de constantes apagões e importantes pelo risco de segurança do tráfego.

*Com informações da assessoria