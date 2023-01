Advogado armamentista é atingido pela própria arma durante ressonância magnética

Segundo a polícia, disparo foi causado pelo magnetismo provocado pelo aparelho clínico; vítima está internada no Hospital São Luiz e caso é grave, de acordo com pessoas próximas

O advogado Leandro Mathias Novaes, de 40 anos, foi atingido no abdômen pela própria arma, que disparou de forma acidental, no momento em que ele acompanhava sua mãe na realização de um exame de ressonância magnética, na cidade de São Paulo.

O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (16), na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, no centro de São Paulo. O advogado, que produz conteúdos na internet defendendo o uso de armas, foi levado para o Hospital São Luiz, onde segue internado.

Conforme descrito no boletim de ocorrência, quando a máquina do exame foi ligada, o magnetismo do aparelho clínico fez a arma, que estava na cintura do Novaes, se mexer. O movimento acabou provocando o disparo que o atingiu na barriga.

De acordo com a polícia, a arma estava registrada e Leandro tinha autorização de porte. Porém, antes de entrar na sala do exame, ele assinou um termo de contraindicação de campo magnético para acompanhantes, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo pelo 14.º Distrito Policial (DP), que requisitou perícia técnica ao Instituto de Criminalística (IC). Já a investigação está sendo feita pelo 15º DP, em Itaim Bibi. “Oitivas e diligências são realizadas para esclarecimento do caso”, afirmou a SSP por meio de nota.

“A vítima foi socorrida ao Hospital São Luiz, permanecendo internada. A Polícia Civil não foi informada sobre mudança do estado de saúde”, afirmou a secretaria de segurança pública no comunicado emitido na noite desta quarta.

Um colega de Leandro Mathias Novaes que não quis ser identificado afirmou à reportagem que o estado de saúde do advogado é considerado “grave”, e que a vítima deverá passar por uma cirurgia na manhã de hoje (19).

Influenciador armamentista

Na rede social Tik Tok, onde Leandro tem 7,5 mil seguidores, o advogado exibe a sua inclinação armamentista por meio de vídeos em que aparece com armas e tirando dúvidas de usuários sobre o assunto.

Quantos tiros podem ser efetuados em uma situação que se configure legítima defesa ou se CACs (sigla que define o grupo de caçadores, atiradores e colecionadores) podem parar para almoçar enquanto se deslocam para o treinamento de tiro, são algumas das questões que ele responde aos seus seguidores. Seus conteúdos já somam mais de 49 mil visualizações na rede social

Com informações do Estadão