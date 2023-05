Adolescente que casou com prefeito idoso posta foto e rebate críticas: “Não nos importamos”

A adolescente Kauane Rode Camargo, de 16 anos, publicou uma foto com o marido, Hissam Hussein Dehaini (sem partido), prefeito de Araucária (PR), de 65 anos. É a primeira imagem que a jovem comparrtilha do casal desde a repercussão do casamento na imprensa.

A foto foi publicada na madrugada deste sábado, 6, nas redes sociais. Na legenda, Kaune rebateu as críticas sobre a união e escreveu: “O que importa, sinceramente… É que não nos importamos!”.

Hissam e Kauane se casaram em 12 abril. O casamento a partir dos 16 anos é permitido no Brasil desde que haja consentimento dos pais, como foi o caso de Kauane.

O prefeito é investigado por nepostismo pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR já que a sogra, Marilene Rode, foi promovida a secretária de Cultura e Turismo na semana do casamento da filha, além de outros parentes do político trabalharam na prefeitura. Após a repercussão negativa sobre o casamento, em 26 de abril, Hissam exonerou a mãe e a tia de sua atual esposa, de 16 anos.

Já foi preso

Antes da política, Hissaim foi investigado por associação ao tráfico de drogas no Sul do país. Ele prestou depoimentos na CPI do Narcotráfico e chegou a ser preso em março de 2000. Ele ficou detido por cerca de 100 dias e depois passou a responder em processo de liberdade. Em 2010, foi inocentado pela Justiça.

Ele foi preso novamente em 2007 por meio da Operação Metástase, da Polícia Federal. As investigações tratavam de um esquema de fraudes em licitações da Funasa (Fundação nacional da Saúde). Hissaim foi solto em seguida. Ele se tornou réu em 2015 e o processo está em fase de recurso no Superior Tribunal de Justiça.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso com a PF, mas não obteve retorno até a última publicação desta matéria.

*Com informações de Terra