Acram Isper Jr. lança em São Paulo livro sobre Blockchain, cibersegurança e eleições

Desde 2021 o Brasil vive cenários de animosidade política em relação ao sistema eleitoral e ao processo de apuração. O principal argumento da oposição gira em torno da possibilidade de intervenção e fraude nas urnas eletrônicas, podendo favorecer determinado grupo. No decorrer dos meses, o assunto só ganhou força.

Pensando nisso, o advogado, professor e diretor-presidente da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (CADA), Acram Isper Jr., lançará a obra “Blockchain como Garantidor do Sistema Eleitoral Brasileiro: Caminhos Para a Segurança Eleitoral”, que explica as vantagens da tecnologia para o Brasil.

O lançamento será realizado durante o Criptorama, evento voltado ao mercado da criptoeconomia, suas boas práticas e inovações, hoje e amanhã (8 e 9), no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP).

Blockchain é uma tecnologia de alto nível voltada ao segmento da cibersegurança. Inicialmente, servia ao Bitcoin, a moeda virtual mais popular do mundo. Porém, com o tempo, seu uso foi generalizado para outras áreas e produtos.

Em seu livro, Acram divide o assunto em quatro partes, abordando desde sua origem, composição e vantagens, além das desvantagens ao sistema eleitoral brasileiro. O tema também abrange legislação nacional e internacional sobre o uso da internet. No Brasil, a regulação é realizada pelo Marco Civil da Internet, de 2014.

“O modo como lidamos socialmente mudou muito e o Estado de Direito precisa encontrar soluções e prevenções de problemas que estejam à altura das ameaças, sejam elas reais ou fantasiosas”, explica o advogado e autor do livro.

“Os poderes devem garantir direitos, deveres e punições às Pessoas Físicas ou Jurídicas, bem como a legitimidade da Blockchain e o poder que a internet proporciona para o bem ou mal da própria democracia”, complementa.

Além de lançar o livro no Criptorama, Acram Jr. também será palestrante nos painéis sobre o “Futuro da Criptoeconomia e a Cooperação”, e sobre “regulação e Incentivo”, no mesmo dia, às 15h.

Sobre o autor

Advogado e professor universitário, Acram Isper Jr. é natural de Manaus (AM) e tem títulos de Mestre em Direito Constitucional e Doutor em Função Social do Direito. Já escreveu outras obras, incluindo “Filosofia e Função Social do Direito” e “Democracia Digital: Definições de Uma Nova Ciberpolítica”. Atualmente exerce o cargo de diretor-presidente da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (CADA).

Com informações da assessoria