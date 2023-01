Ações da Prefeitura chamam atenção para a importância da educação ambiental

Para celebrar o Dia Mundial da Educação Ambiental, a Prefeitura de Manaus realizou diversas atividades às margens do igarapé do Gigante, nesta quinta-feira, 26/1, mais precisamente na rua Bispo de Hebron (antiga Rua 11), no conjunto Hiléia, bairro Redenção, zona Oeste de Manaus.

Mas a programação para celebrar esse dia começou na última segunda-feira, 23, quando as equipes das secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e de Limpeza Urbana (Semulsp) iniciaram os trabalhos de remoção de resíduos das margens do igarapé do Gigante e o plantio de mais de 50 mudas.

“Trabalhamos a educação ambiental todos os dias, mas a celebração neste dia de hoje foi instituída pela Unesco há algumas décadas. Então é um momento que a gente destaca, vem conversar com a comunidade, e terá continuidade durante todo o ano, principalmente valorizando iniciativas que já existem iguais a essa aqui no igarapé do Gigante”, destacou o secretário da Semmas, Antonio Stroski.

O coordenador da Coleta Seletiva da Semulsp, Luiz Paz, disse que o envolvimento da comunidade é muito importante no processo de preservação do meio ambiente. “A prefeitura, por meio da Semulsp e da Semmas, tem trabalhado intensamente na cidade, seja nos igarapés ou em ações iguais a essa, e o apoio, além da participação da comunidade, é importante para termos êxito no trabalho”, completou Paz.

A dona de casa Maria Auxiliadora, moradora do local há mais de 30 anos, agradeceu a ação da Prefeitura de Manaus. “Estou morando há 30 anos e, para viver num ambiente mais saudável, temos que preservar. O recado que deixo é botar a mão na consciência. É um lugar que a gente convive e a gente mesmo tem que cuidar do igarapé, do ambiente que a gente mora, observar a limpeza, deixar o lixo sempre na lixeira e nos horários que os carros passam. Uma ótima ação com certeza”.

Ações

Durante toda a manhã desta quinta-feira, a Prefeitura de Manaus fez a doação de mais de 300 mudas de plantas e ainda finalizou o plantio de mais de 50, tanto às margens do igarapé quanto na Área de Preservação Permanente (APP) ao redor do Gigante.

No local, foi montado um pequeno espaço onde a equipe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas fez a formação de brigada de combate ao caramujo africano, juntamente com a comunidade. Em paralelo, a equipe da Semulsp percorreu as ruas do conjunto levando o trabalho de sensibilização “porta a porta” sobre o descarte correto de resíduos e o horário em que o carro coletor passa no local.