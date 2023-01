Acidente com ônibus deixa 7 mortos e 22 feridos na BR-277

Um ônibus tombou na madrugada desta terça-feira (31), no quilômetro 232 da BR-277, em Fernandes Pinheiro, no sudeste do Paraná. As primeiras informações apontam que pelo menos sete pessoas morreram neste acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo pertence à Viação Catarinense e seguia de Florianópolis, Santa Catarina, para Foz do Iguaçu (PR). Ao todo, 54 passageiros estavam no ônibus na hora do acidente e, entre elas, 22 pessoas ficaram feridas. Dos feridos,15 foram encaminhadas para o hospital Santa Casa, em Irati, e uma delas está em estado grave. Outras sete pessoas foram levadas para UPAs da região.

O Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa esteve no local para recolhimento dos corpos.

Vítimas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, pelo menos, sete pessoas morreram no acidente. No entanto, o socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Tiago Seibert, disse ao RIC Mais que foram sete mortos.

Fonte: RIC Mais