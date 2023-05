Acidente com ônibus deixa 25 feridos no CE

Um ônibus intermunicipal caiu em uma ribanceira na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, e deixou 25 feridos, sendo que seis estão estado grave. O acidente foi registrado na noite dessa sexta-feira (5).

No total, 29 passageiros estavam no veículo no momento do ocorrido.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), na capital, e para o Hospital Municipal de Itaitinga. Alguns dos feridos tiveram apenas escoriações pelo corpo e receberam atendimento médico no local.

No Hospital Instituto Dr. José Frota estão internas 11 pessoas, sendo que duas delas são crianças. As vítimas passaram por exames e avaliações.

O motorista do ônibus também ficou ferido no acidente. Ele ficou preso às ferragens do veículo e relatou dores nas pernas e na coluna.

Do resgate, participaram oito ambulâncias do Samu Ceará , além do Corpo de Bombeiros.

A Prefeitura de Morada Nova lamentou o ocorrido e, em comunicado, afirmou que os feridos estão recebendo o suporte necessário para que possam se recuperar o mais rápido possível.

Em nota, a prefeitura também disse que o ônibus tinha passado por uma avaliação e investiga as circunstâncias do acidente.

“Ressaltamos que o veículo envolvido, assim como todos os veículos de transporte do município, passam por criteriosa avaliação, sendo todos aprovados. Além disso, todos os fatos e circunstâncias estão sendo minuciosamente apurados. Lamentamos profundamente e nos colocamos à inteira disposição de todos para quaisquer esclarecimentos”, informou o órgão.

