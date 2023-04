Abalada e sem dormir: Patrícia Poeta preocupa amigos após críticas na TV

Patrícia Poeta foi flagrada na última sexta-feira em uma praia no Rio de Janeiro, à noite, sozinha e cabisbaixa. As imagens, após uma semana em que ela recebeu muitas críticas no “Encontro”, foram interpretadas nas redes como um “flagra armado”. No entanto, ao que tudo indica, a apresentadora vem realmente passando por um momento bastante delicado.

Este colunista de Splash conversou com pessoas que convivem e trabalham com a apresentadora, e que afirmaram que Patrícia não tem lidado bem com as críticas, e que vive explicando que não fez nada intencional para prejudicar ninguém.

“Ela passou noites sem dormir, está perdendo peso e bastante abalada. Não está bem”, disse uma pessoa próxima.

Outra fonte da coluna conta que a apresentadora tem se esforçado para comandar o “Encontro”. “É nítido que está se esforçando para sorrir, e preocupa quem está trabalhando com ela nos bastidores. A sensação que ela tem é de receio de falar qualquer coisa e enfrentar novas críticas e todo esse cancelamento”, diz.

Após o flagra na praia, Patrícia recebeu ligações e mensagens de vários amigos e familiares. Ela vive com os pais no Rio — e fica sozinha em uma casa em SP — e ligou o alerta de pessoas próximas.

O que diz o fotógrafo

Victor Chapetta, fotógrafo que realizou os cliques de Patrícia na praia, conversou com este colunista e negou que o flagra tenha sido armado. Ele deu diversas entrevistas no fim de semana explicando que não combinou os cliques para “fingir” que a apresentadora estava mal.

“Depois que fiz as fotos conversei com ela. Disse: ‘Espero que tudo melhore’. E ela me respondeu: ‘Eu não fiz nada intencional’. Nesta hora percebi que ela está mal mesmo, viu? Você olha pra ela e já sente que não está bem com todos os comentários”, diz o fotógrafo.

‘Já me desculpei’

Patrícia viralizou na segunda-feira passada (3) após interromper Manoel Soares no “Encontro”. O apresentador, pela expressão, não gostou de ser interrompido pela colega.

A este colunista de Splash, Patrícia se manifestou: “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo.”

Após a declaração de Patrícia, a apresentadora não pretende mais comentar o assunto.

Manoel Soares foi procurado por esta coluna e, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que não comentaria o assunto.

‘Manoel é parte importante do programa’

Não é a primeira vez que muito se fala sobre uma possível relação conturbada entre os apresentadores. Patrícia sempre fez questão de negar e, em entrevista a este colunista no fim de 2022, definiu tais comentários como maldade.

“O Manoel é parte importante do programa. Somos um time que tem como foco levar o melhor para o público. Além da nossa equipe atrás das câmeras, grande e maravilhosa, temos também Michelle [Loreto], Tati e Valéria [Almeida], que buscam sempre o melhor para quem está do outro lado da telinha. Tenho o maior orgulho e carinho pelos meus colegas. Nossa equipe é muito unida e ama o que faz, sem exceção”, disse na época.

