A volta da lenda: Jon Jones confirma estreia hoje como peso-pesado no UFC 285

Norte-americano fará a luta principal da noite contra o francês Ciryl Gane, valendo o título dos pesos-pesados

Novas histórias poderão ser inscritas entre a noite de hoje (4) e a madrugada de amanhã (5) na T-Mobile Arena, em Paradise, Nevada, nos Estados Unidos. Todas as 14 lutas inicialmente programadas para o UFC 285 foram confirmadas na pesagem oficial ocorrida na tarde de ontem (3).

O principal combate do evento marca o retorno de uma lenda. Aos 35 anos, o ex-campeão dos meio-pesados Jon Jones retorna ao octógono após três anos. Em meio a várias polêmicas envolvendo a sua vida pessoal e profissional, “Bones” dominou a categoria até 93kg durante nove anos, acumulando 11 defesas de cinturão.

No seu retorno ao cage, agora mirando o título dos pesados do UFC, o americano vai bater de frente com o francês Ciryl Gane, ex-campeão interino da categoria. Em 11 lutas na carreira, “Bon Gamin” só saiu derrotada em uma delas, em janeiro de 2022, quando Francis Ngannou levou a melhor nos pontos.

Na segunda luta de maior importância do evento, a campeã do peso-mosca feminino, a quirguiz Valentina Shevchenko colocará pela oitava vez o seu título em disputa. A desafiante desta vez será a mexicana Alexia Grasso, que vem de quatro vitórias consecutivas dentro do Ultimate. “Bullet”, como também Shevchenko é conhecida, possui nove vitórias em sequência dentro da divisão, a maior entre todas as lutadoras na história do evento.

Como assistir ao UFC 285 – Jones x Gane

O serviço de streaming UFC Fight Pass transmite todas as lutas em tempo real.

Confira o card completo

Principal (meia-noite, horário de Brasília)

• Peso-pesado: Jon Jones x Ciryl Gane

• Peso-mosca: Valentina Shevchenko x Alexa Grasso

• Peso-meio-médio: Geoff Neal x Shavkat Rakhmonov

• Peso-leve: Jalin Turner x Mateusz Gamrot

• Peso-médio: Bo Nickal x Jamie Pickett

Preliminar (19h)

• Peso-galo: Cody Garbrandt x Trevin Jones

• Peso-médio: Derek Brunson x Dricus Du Plessis

• Peso-mosca: Viviane Araújo x Amanda Ribas

• Peso-médio: Julian Marquez x Marc-André Barriault

• Peso-meio-médio: Ian Machado Garry x Song Kena

• Peso-galo: Mana Martinez x Cameron Saaiman

• Peso-palha: Jessica Penne x Tabatha Ricci

• Peso-galo: Farid Basharat x Da’Mon Blackshear

• Peso-leve: Esteban Ribovics x Loik Radzhabov

Com informações da GZH Esportes