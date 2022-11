“A escolha do Catar foi um erro”, diz Joseph Blatter sobre sede da Copa

O ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, admitiu que errou na escolha do Catar como país-sede da Copa do Mundo de 2022. O ex-dirigente, suspenso do futebol, assumiu a responsabilidade em entrevista ao jornal suíço Tages-Anzeiger.

“A escolha do Catar foi um erro. Eu era o responsável por isso, como presidente da Fifa. Na época, nós concordamos com o Comitê Executivo que a Rússia deveria receber a Copa de 2018 e os Estados Unidos a de 2022. Seria um gesto de paz entre esses países oponentes politicamente”, declarou Blatter.

A eleição do país-sede foi feita em 2010, quando Blatter era o presidente da Fifa. O ex-dirigente acredita que o país asiático é ‘pequeno demais’ para sediar um evento do tamanho da Copa do Mundo.

“É um país pequeno demais. O futebol e o Mundial são grandes demais para isso. Para mim é claro: o Catar foi um erro. Foi uma escolha ruim”, disse.

Blatter foi presidente da Fifa entre 1998 e 2015. O suíço teve que deixar o cargo em meio a investigação de corrupção por esquema de fraude junto com Platini. O ex-dirigente foi suspenso do futebol por oito anos. Em setembro deste ano, foi inocentado pelo Tribunal da Suíça.

*Com informações de Terra