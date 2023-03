Governador convida Jacqueline para visita ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas

O CEMEAM oferece educação inovadora e de qualidade, por meio das tecnologias da informação e comunicação, com ênfase na interatividade

A vereadora Professora Jacqueline (União Brasil), visitou na tarde de ontem (2), o Centro de Mídias de Educação do Amazonas (CEMEAM), a convite do governador do Estado, Wilson Lima (União Brasil), para conhecer as inovações do local.

O Centro de Mídias de Educação do Amazonas é uma iniciativa do Governo do Estado do Amazonas, implantado em 2007, que tem como objetivo ampliar e diversificar o atendimento aos alunos da rede pública de ensino do Estado do Amazonas, oferecendo uma educação inovadora e de qualidade, por meio das tecnologias da informação e comunicação, com ênfase na interatividade.

Durante a ocasião, foi feita uma interação ao vivo com os alunos da Escola Estadual Nossa Senhora das Dores, no município de Guajará, interior do estado do Amazonas, que assistiam aula de matemática no momento da visita.

Jacqueline parabenizou o governo do estado, pela estrutura e a qualidade de ensino oferecida para os alunos da rede estadual. “Quero parabenizar e agradecer o governador Wilson Lima, por todo esse empenho e essa educação de qualidade que atende os estudantes do interior, que através da tecnologia estão podendo garantir o futuro”, disse a vereadora.

O governador Wilson Lima destacou o reconhecimento mundial do Centro de Mídias. “Durante a pandemia, ganhamos o reconhecimento mundial pelas aulas mediadas, pois o sistema levou educação a mais de 2 milhões de alunos, não só no Amazonas, mas sim, no Brasil inteiro”, destacou Wilson.

Com informações da assessoria