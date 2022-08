5G chegará a 25 das 27 capitais até o final do mês; Manaus e Belém vão ter que esperar

Até o final do mês de agosto, o 5G já terá chegado a 25 das 27 capitais brasileiras, estimou o ministro das Comunicações, Fábio Faria hoje (11), em coletiva de imprensa no Seminário 5G.BR, organizado pela pasta.

De acordo com o cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), todas as capitais devem ter a faixa do 5G liberada até o fim do mês, mas as empresas de telecomunicações só são obrigadas a ativarem o sinal até o final de setembro. Faria estima que o sinal estará disponível ainda em agosto.

Duas capitais, Manaus e Belém, estão enfrentando dificuldades na limpeza da faixa e, possivelmente, terão a ativação do 5G adiada em 60 dias após o final de setembro, como já antecipou a Anatel. Nesta quinta, Faria minimizou esse risco. “O que temos no radar é que até o fim deste mês pelo menos 25 capitais estarão funcionando o 5G”, afirmou o ministro. Ele comentou que, mesmo com o prazo do final de setembro, as teles estão ativando o sinal 5G aos clientes imediatamente após a liberação da faixa, até para poderem realizar testes antes do período oficial, quando a Anatel começará a fiscalizar a qualidade do sinal da rede móvel .

Por enquanto, cinco capitais brasileiras já têm o 5G: Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e João Pessoa. Na próxima semana, outras três terão a faixa 5G ativada : Curitiba, Salvador e Goiânia.

Com informações do IG