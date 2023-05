2ª Agrifest é opção para se divertir e fechar negócios

A segunda edição do Agrifest promete movimentar Manaus no período de 18 a 21 de maio. O evento acontecerá na Arena da Amazônia, é aberto ao público e será uma excelente opção para firmar bons negócios.

De acordo com o organizador da 2ª Agrifest, o empresário Dom Pazuello, empresários do setor primário poderão fechar contratos vantajosos na Feira de Agronegócios, que contará com a presença de equipes técnicas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

No local, também será montada a Fazendinha Agrifest, onde vacas, bezerros e porcos estarão expostos para venda e apreciação. Está confirmada a instalação de uma hípica com a presença de cavalos de diferentes raças que poderão ser negociados e montados pelos visitantes. “Quem tiver interesse poderá ter contato e experiência com os animais”, informou Pazuello.

Nesse espaço, o público contará, ainda, com um feirão de venda de produtos diversos provenientes da agricultura familiar, como queijos, legumes e hortaliças, com preços acessíveis.

Crianças terão espaço garantido para diversão na 2ª Agrifest. Elas poderão frequentar o parque de diversões e se divertir na roda gigante e em brinquedos como kamikaze, chapéu mexicano, carrinho de bate-bate e um parquinho inflável para os pequenos.

Também haverá concurso de beleza durante o evento, com a escolha da garota Agrifest. Mais de 100 candidatas estão inscritas, divididas nas categorias mirim (de 5 a 10 anos), teen (de 11 a 16 anos) e adulta (de 17 anos em diante).

Dentre as atrações musicais confirmadas para esses três dias estão os cantores locais Rodrigo Raniely, George Japa, Daniel Trindade e Forró Ideal. Cantores de renome nacional ainda serão anunciados.

No evento, não poderá faltar a praça de alimentação que, este ano, contará com 50 barracas vendendo comidas diversas que, certamente, agradarão aos diferentes gostos do público.

De acordo com Dom Pazuello, o setor de alimentação deverá repetir o bom desempenho obtido na primeira edição da Agrifest (que teve o nome de Agrishow), no ano passado. “Em 2022, barraqueiros que investiram R$ 1,5 mil tiveram retorno de R$ 20 mil. Restam poucos stands, que podem ser negociados pelo telefone (92) 98418-0113”, ressaltou.

A 2ª Agrifest contará com o apoio do Banco do Brasil, Banco da Amazônia (Basa), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomercio) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

