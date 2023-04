Caio André acompanha serviços da prefeitura na revitalização da praça do Dom Pedro

Espaço está recebendo serviços de pintura, melhorias nas calçadas e banheiros, além da instalação de um novo telhado

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), acompanhou, na manhã de hoje (27), os serviços de revitalização da praça Desembargador Mário Verçosa, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. A recuperação do espaço é executada pela Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e Limpeza Urbana (Semulsp).

O parlamentar visitou o local acompanhado do secretário da Semulsp, Sabá Reis. A praça não recebia uma reforma há 12 anos, sendo uma demanda antiga dos permissionários, que a partir da recuperação, terão melhores condições de trabalho e, consequentemente, maior movimentação comercial na área.

Morador do bairro Dom Pedro, Caio André comemorou a revitalização da praça, que além da pintura, está recebendo melhorias nas calçadas, banheiros, espaço para espetáculos, arquibancadas e a instalação de um novo telhado para proteger os trabalhadores e frequentadores.

“Eu, que sou morador aqui do Dom Pedro, cresci, vi sendo construída (a praça) e agora com a revitalização, traz uma nostalgia. A praça com certeza vai ficar melhor. Temos um espaço aqui atrás que não tínhamos para as crianças, e a comunidade já está muito ansiosa. Tenho certeza que esse espaço será ocupado por quem sempre mereceu, que são os moradores do bairro e a população de toda a cidade”, disse Caio André.

O vereador acrescentou a importância da coleta seletiva do lixo, que continuará sendo feita na praça.

“Para quem não lembra e não sabe, existe uma lixeira coletiva nesta praça ao lado do ginásio, que a Semulsp está fazendo um trabalho de revitalização, a fim de que a população de toda a comunidade volte a fazer a coleta seletiva. É de fundamental importância para a cidade e para que possamos reutilizar e reciclar o nosso lixo”, pontuou.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, explicou que o trabalho de recuperação da praça iniciou há uma semana e está na fase de conclusão dos serviços. O objetivo, segundo ele, é recuperar o local de forma a servir a população.

“Estamos há uma semana trabalhando e queremos que a praça volte a servir a população, através da Manauscult, através da Secretaria de Feiras e Mercados (Semacc) e da Semulsp, que não sairá mais daqui”, informou Reis.

