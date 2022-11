1ª edição do ‘Pedala Tour’ reuniu mais de 1,6 mil ciclistas ontem em passeio por Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o Ministério da Cidadania, via Secretaria Especial de Esportes do Governo Federal, realizou ontem (6), a 1ª edição do “Pedala Tour”, passeio ciclístico que percorreu um trajeto de 10 quilômetros, e reuniu mais de 1,6 mil ciclistas no calçadão da Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira, zona Oeste.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, enfatizou que o objetivo da Prefeitura de Manaus no apoio à realização do evento é desenvolver o turismo sustentável em nossa cidade, além de incentivar a prática de atividades físicas.

“Atendendo a determinação do prefeito David Almeida, estamos trabalhando para alavancar o setor turístico de nossa cidade e o fortalecimento da cadeia de produtos e serviços, por meio de eventos como este que traz turistas para a nossa cidade e, ainda, promove a sustentabilidade e a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui”, concluiu Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult.

Com o apoio institucional da Prefeitura de Manaus, o coordenador do evento, Bruno Wellignton Paulínia, destacou que o objetivo do passeio ciclístico é promover saúde e interação entre as famílias, além da promoção turística das cidades por onde o projeto passa.

“A importância do evento é contribuir para o incentivo à saúde. Mas, o primordial é a reunião das famílias e dos amigos, para contemplar com um pouco mais de calma o que há de melhor pelo trajeto percorrido. Manaus é linda. A Ponta Negra é uma área incrível. Queremos uma nova edição aqui”, concluiu Bruno.

Como parte da programação, uma aula coletiva de alongamento foi realizada no início do passeio. E para garantir a segurança de todos, além da interdição e sinalização das vias e avenidas do percurso, a organização contou com uma equipe de ciclistas guias para acompanhar o grupo, garantindo uma atividade tranquila para toda a família.

Para a autônoma, Mayna Araújo, eventos como este, proposto pela Prefeitura de Manaus, são positivos. “Eu acho superimportante. É indispensável não só pela saúde física, mas, principalmente, pela saúde mental. Eu vejo relato de pessoas falando que depois que começaram a praticar esporte, a vida mudou totalmente. Isso é gratificante. Nós temos incentivo da prefeitura que nos ajuda bastante nisso. Isso é muito importante para a nossa cidade”, avaliou.

A instrutora de autoescola, Eliane Santos, comentou que atividades ao ar livre, além de serem uma excelente oportunidade para passear com a família, também preenchem a agenda cultural da cidade.

“Antigamente, não tinha atividade coletiva, com várias pessoas, e hoje a gente sai aos domingos e sempre tem várias coisas. Muito boa a iniciativa, a gente gosta”, finalizou.

Os participantes concorreram a duas bicicletas e receberam, também, um kit que contém camiseta, squeeze, “sacochila”, boné e um livreto com informações sobre educação no trânsito.

Desde o início do ano, o Pedala Tour 2022 já passou pelas cidades de Joinville (SC), Salto (SP), Rio Claro (SP), Sorocaba (SP) e Amparo (SP), mobilizando aproximadamente 8,5 mil pessoas.

Com informações da Manauscult