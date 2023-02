Em 10 anos sem Orlando Farias, a Amazônia nunca sentiu tanta falta do seu jornalismo

A missa em homenagem a Orlando Farias acontece hoje (19), na Igreja de São Sebastião, às 18h.

Hoje, 19 de fevereiro de 2023, completam 10 anos desde o momento em que o Amazonas perdeu uma das figuras mais importantes da história do seu jornalismo. A partida de José Orlando Farias de Lima deixou muita saudade para os familiares, amigos e companheiros de trabalho. E deixou a Amazônia sem um dos principais defensores da floresta e das populações que habitam esse território.

A infância pobre em uma família com formação típica da região, com a força trabalhadora do pai cearense e a herança determinante da mãe com sangue indígena, foi marcada por grandes dificuldades que talvez tenham sido responsáveis por moldar o caráter do ‘caboco’ Orlando, como era conhecido por amigos e colegas de ofício.

Jornalista desde sempre, escreveu sua trajetória profissional com a defesa intransigente da democracia, dos direitos dos trabalhadores e a exposição marcante das mazelas impostas a indígenas e populações ribeirinhas do Amazonas em reportagens que emocionaram os leitores por muitos anos.

Orlando dedicou décadas de sua vida ao jornalismo e conquistou o respeito de toda a imprensa amazonense. Isso é fato. A projeção do trabalho de Orlando Farias em nível nacional foi resultado natural das pautas que orientavam reportagens sobre causas indígenas e a proteção da floresta amazônica e seus habitantes que renderam, inclusive, alguns dos principais prêmios do jornalismo brasileiro como o Esso em 1999 e 2001 e o prêmio Imprensa Embratel, em 2006.

Orlando foi um dos fundadores da BICA, Banda Independente da Confraria do Armando, uma espécie de movimento político e cultural do carnaval de Manaus cujas marchinhas sarcásticas e com críticas debochadas de temas políticos, rapidamente caiam no gosto popular, em uma época em que as redes sociais ainda não eram um facilitador pra isso. A composição das marchinhas era levada tão a sério que reunia diversos intelectuais da época, inclusive o “caboco” Orlando, na construção dos versos.

Em 2010, Orlando Farias lançou pela Editora Valer o livro ‘A dança dos botos e outros mamíferos do poder’, em que o jornalista fez uma narrativa detalhada de fatos que marcaram a política amazonense na história recente.

Em Manaus, trabalhou no Jornal do Comércio, A Notícia, A Crítica, Correio Amazonense e Amazonas em Tempo além de ter sido correspondente do Jornal do Brasil e do Estado de São Paulo.

Inquieto e curioso como todo bom jornalista, Orlando Farias decidiu desvendar um campo novo no exercício do jornalismo e em 2009 inaugurou, ao mesmo tempo que outros poucos colegas de profissão, o tipo de veículo de comunicação digital que se tornaria tão comum em Manaus alguns anos mais tarde.

Orlando Farias e o amigo Mário Dantas, criaram o Blog da Floresta materializando, há exatos 13 anos, um desejo antigo de construir um espaço para notícias sobre a Amazônia, o meio ambiente e sobre os povos da floresta, com respeito à liberdade de opinião e informações de todas as áreas, direta ou indiretamente ligadas à política. O Blog hoje é Portal da Floresta e mantém os mesmos princípios que pautaram a sua criação e o compromisso com a informação, a ética e o respeito ao leitor.

Morte precoce

Orlando Farias morreu no dia 19 de fevereiro de 2013, aos 55 anos, vítima de um choque séptico, causado por uma infecção generalizada provocada por uma bactéria. Deixou cinco filhos, muita saudade e um importante legado para o jornalismo amazonense.

A imprensa pode ter perdido um de seus principais expoentes, mas o exemplo de Orlando Farias, que fez do jornalismo a sua missão de vida, continuará a inspirar os veículos de comunicação locais, principalmente o Portal da Floresta.

Em homenagem à sua vida e a tudo que ela representou para o Amazonas, seus familiares convidam a todos para uma missa em memória aos dez anos do seu falecimento que ocorrerá hoje (19), às 18h, na Igreja de São Sebastião, na rua 10 de Julho, Centro.

Por Luciano Farias