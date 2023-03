Zico faz 70 anos e agradece ao Flamengo: ‘Me deu a chance de ser quem sou no futebol’

O “Natal rubro-regro” chegou e na noite de hoje (3), Zico, eterno ídolo do Flamengo, celebra o seu aniversário. O ex-camisa 10 do Fla comemora 70 anos de vida em um grande evento sediado no Jockey Club do Rio de Janeiro.

Durante a celebração, a “entidade” rubro-negra falou com exclusividade ao LANCE! sobre como é a relação com os jovens torcedores e a importância de cultivar a história do clube. O astro do futebol carioca jogou no Flamengo durante as décadas de 70 e 80, mas até hoje é idolatrado pela torcida.

“Não tenho preocupação com a idolatria. Hoje sou torcedor igual a eles, vibro com os mesmos jogadores que eles vibram. O que sempre procuro falar para eles (novos torcedores) é a importância de conhecer a história do time pelo qual você torce. Então, existe a busca para saber quem eu fui. Se tudo aconteceu e eu cheguei onde cheguei, foi devido a muito trabalho, esforço, amor a profissão e ao Flamengo que me deu esta oportunidade”, disse o Galinho.

‘Natal’ rubro-negro

O Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim foi mais um a homenagear Zico. O mandatário destacou que as maiores alegrias que viveu como torcedor foram com o Galinho e disse que o aniversário do ídolo representa o “Natal” dos rubro-negros.

“Se a gente for comparar os números do Zico, com todo respeito aos outros jogadores que já jogaram no Flamengo, o cara tem 508 gols pelo Flamengo, é uma loucura o que ele é. As minhas maiores alegrias, fora o período que estou na presidência do clube, foram com ele. Não à toa ele é reconhecido por toda a torcida do Flamengo como nosso rei. Estamos comemorando nosso Natal aqui”, afirmou.

Com a camisa rubro-negra, Zico atuou durante os anos de 1971 até 1983, quando teve uma pausa para jogar na Itália, pela Udinese, e retornou em 1985 para o clube do coração. Na segunda passagem o eterno camisa 10 da Gávea ficou até 1989. Ao todo, foram 732 jogos e 509 gols marcados.

No quesito título, a geração de 80 encantou os torcedores com muitas celebrações. Com Zico liderando o time, o Flamengo conquistou 7 Campeonatos Cariocas (1972, 1974, 1978, 1979, 1979), 4 Campeonatos Brasileiros (1980, 1982, 1983 e 1987), 1 Copa Libertadores da América (1981) e 1 Mundial de clubes (1981).

Com informações do Lance!