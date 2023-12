Concessionária está com diversos pontos de atendimento na capital amazonense.

A campanha Zera Dívida, da Águas de Manaus, foi prorrogada até esta sexta-feira (29). A ação oferece condições especiais em negociações para os clientes que querem iniciar 2024 sem débitos com a concessionária.

A concessionária está com vários postos de atendimento durante a campanha, como as unidades do supermercado DB na Avenida Max Teixeira e Nova Cidade, ambas na zona Norte de Manaus, com funcionamento até às 21h.

Além do DB, a Zera Dívida segue com atendimentos das 8h às 17h no auditório da Vila Olímpica, localizada na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. A campanha também conta com posto na loja principal da concessionária, situada na rua Leonardo Malcher, no Centro de Manaus.

Os serviços também estão disponíveis nos guichês situados nos PACs da cidade (Alvorada, Compensa, Sumaúma, São José, Shopping T4 e galeria Espírito Santo, no Centro), no horário das 8h30 às 16h. Quem optar pelos atendimentos nos canais digitais da concessionária, basta entrar em contato pelo 0800 092 0195 (SAC e whatsApp), site aguasdemanaus.com.br ou pelo aplicativo Águas de Manaus. Os atendimentos nestes canais funcionam, durante a campanha Zera Dívida, 24h por dia, sem interrupções.

Neste ano, as condições especiais oferecidas incluem descontos que podem chegar a até 95% do valor da dívida, 100% de abatimento no valor de juros e multas e parcelamentos flexíveis, com a utilização de cartão de crédito. Para quem preferir fazer pagamento à vista, as condições de quitação são ainda melhores, com opção de pagamento no cartão, pix e dinheiro.

“A campanha foi prorrogada por mais uns dias para dar a oportunidade aos clientes que não puderam comparecer aos pontos de atendimento ou entrar em contato nas últimas semanas. Reforçamos que não é necessário agendamento, mas que é necessário apresentar RG, CPF e uma conta de água que comprove a matrícula”, explica o gerente comercial da Águas de Manaus, Jeferson Correia.

Com informações da Águas de Manaus