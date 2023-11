‘Zera Dívida’ da Águas de Manaus tem início com até 95% de descontos em negociações

Ação segue até dia 23 de dezembro com atendimentos presenciais e on-line

Os clientes da Águas de Manaus terão a oportunidade de negociar os débitos com a concessionária antes do fim do ano. Teve início ONTEM (21) a campanha Zera Dívida, que segue até 23 de dezembro na capital amazonense.

Neste ano, as condições especiais oferecidas incluem descontos que podem chegar a até 95% do valor da dívida, 100% de abatimento no valor de juros e multas e parcelamentos flexíveis, com a utilização de cartão de crédito. Para quem preferir fazer pagamento à vista, as condições de quitação são ainda melhores, com opção de pagamento no cartão, pix e dinheiro.

Os interessados em participar da campanha devem ter em mãos documentos como RG e CPF, e uma fatura para identificação da matrícula.

Durante o período da campanha, não é necessário fazer agendamento prévio para atendimento.

“A concessionária está sempre aberta ao diálogo com a população. Com o Zera Dívida, teremos uma campanha com duração de mais de um mês, com esse intuito de oferecer ao cliente a chance de negociar os seus débitos para começar 2024 sem nenhuma pendência com a empresa”, afirma o gerente comercial da Águas de Manaus, Jeferson Correa.

Onde procurar os serviços

Os atendimentos ocorrem na loja principal da concessionária, situada na rua Leonardo Malcher, no Centro de Manaus, das 8:30 às 17h. Os serviços também estarão disponíveis nos guichês situados nos PACs da cidade (Alvorada, Compensa, Sumaúma, São José, Shopping T4 e galeria Espírito Santo, no Centro), no horário das 08:30 às 16:00.

Quem optar pelos atendimentos nos canais digitais da concessionária, basta entrar em contato pelo 0800 092 0195 (SAC e whatsApp), site aguasdemanaus.com.br ou pelo aplicativo Águas de Manaus. Os atendimentos nestes canais funcionam, durante a campanha Zera Dívida, 24h por dia, sem interrupções.

Com informações da assessoria