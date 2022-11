Zeca Pagodinho explica por que nunca visitou Arlindo Cruz após cantor sofrer AVC

O cantor Zeca Pagodinho contou que nunca foi visitar o amigo, o também cantor Arlindo Cruz, após ele sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Durante participação no podcast “Quem Pode, Pod”, o dono do hit Deixa a Vida Me Levar disse que a parceria com Arlindo começou há muitos anos e que eles gravaram diversas canções juntos.

“Comecei a fazer música com o Cláudio Camunguelo, que me apresentou a Arlindo Cruz e ficamos parceiros”, contou o cantor. Quando Fernanda Paes Leme, que comanda o podcast com Giovanna Ewbank, comentou sobre o estado de saúde de Arlindo, Zeca falou: “Eu nunca fui vê-lo. Não fui porque eu tenho na minha sala uma foto da gente em um show, eu fiz um verso, ele começou a rir, é essa a imagem que eu tenho dele e é essa que eu quero”.

O cantor falou que, para ele, é difícil encarar a atual situação do amigo. “Rezo muito para ele porque milagres acontecem. Tenho esperança que um dia ele vai me ligar e dizer: ‘Sou eu, vem aqui’. Aí eu vou”, afirmou. Há cinco anos, Arlindo sofreu um AVC enquanto tomava banho.

Em março, Babi Cruz, mulher do sambista, declarou que até o começo deste ano, Arlindo já tinha passado por 14 cirurgias, sendo cinco na cabeça: “Não é fácil, mas cada mexidinha de dedo para a gente é uma grande vitória. Ele é um milagre. Deitado nessa cama com a consciência balançada, ele ensina para mim uma outra face da vida”.

*Com informações de Jovem Pan