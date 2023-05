Yomara Lins se reúne com secretário da Seminf e apresenta demandas da população

As demandas solicitadas por moradores de diversos bairros foram recebidas através do projeto “Gabinete Aberto”

A vereadora Yomara Lins (PRTB) esteve reunida ontem (11), com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, e com lideranças do bairro da Cidade Nova, zona norte de Manaus. Na ocasião, a parlamentar entregou as demandas da população ao secretário da Seminf. As solicitações são pedidos de lideranças dos bairros da cidade, que chegam diariamente ao gabinete da parlamentar.

“Quero agradecer ao meu amigo, Renato Júnior pela recepção e por ter ouvido atenciosamente as nossas demandas e também para agradecer outras demandas atendidas. O nosso mandato é dedicado à população e o trabalho em conjunto traz excelentes resultados para nossa cidade”, ressaltou Yomara Lins.

As demandas solicitadas pela população dos bairros foram recebidas através do projeto “Gabinete Aberto” propositura da vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereadora Yomara Lins que vêm dialogando com as secretarias municipais e com os comunitários para viabilizar os serviços, junto ao Poder Público, no que diz respeito a soluções para os problemas de infraestrutura dos bairros.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seminf) é responsável por planejar e coordenar as políticas voltadas à execução de obras públicas municipais, sendo eles de construção, reforma e manutenção, nos termos propostos pelos órgãos da Administração Direta, e por cooperação técnica com os órgãos e as entidades da Administração Indireta.

Com informações da assessoria