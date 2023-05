Yomara Lins homenageia assistentes sociais na Câmara Municipal de Manaus

A parlamentar ressaltou seu compromisso com a classe e foi seguida por outros vereadores a exemplo de Rosivaldo Cordovil (PSDB) que também se comprometeu a defender os direitos dos assistentes sociais

Para celebrar o Dia do Assistente Social, comemorado no último dia 15 de maio, foi realizada ontem (24), uma Sessão Solene em homenagem a esses profissionais no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM). A solenidade foi proposta pela vereadora Yomara Lins (PRTB).

A parlamentar ressaltou seu compromisso de defender esta bandeira e que ainda tem muito a ser conquistado. A Sessão Solene, segundo ela, teve o objetivo de valorizar o profissional e de lembrar da luta e anseios da categoria.

“É fundamental reconhecermos o árduo trabalho realizado por esses profissionais em diversas áreas, desde a assistência à criança e ao adolescente até o apoio aos idosos, passando pelo combate à violência doméstica e a exploração infantil. No entanto, sabemos que as demandas e os desafios enfrentados pelos assistentes sociais são grandes. A falta de recursos, a burocracia, a falta de reconhecimento e a sobrecarga de trabalho são apenas algumas das dificuldades enfrentadas diariamente,” disse Yomara Lins.

Além da vice-presidente da CMM, Yomara Lins, participaram da solenidade os vereadores Capitão Carpê (Republicanos), Roberto Sabino (Podemos), Allan Campelo (PSC), Peixoto (Agir) e Rosivaldo Cordovil (PSDB).

Na ocasião, os homenageados receberam certificados de honra ao mérito. Mais de 50 profissionais participaram da homenagem.

Com informações da assessoria