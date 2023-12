Xuxa chora em evento e pede desculpas por ‘traumas’ que gerou em fãs: ‘Eu era louca’

Durante um discurso na CCXP 2023, Xuxa chorou falando sobre os “traumas” que teria causado em crianças durante os seus programas de TV, nas décadas de 1980 e 1990. A apresentadora revelou que se sente envergonhada pelas atitudes do passado e se desculpou com os fãs.

“Peço desculpas às crianças que estão traumatizadas pelas coisas que fiz. Eu era louca, não era por mal”, disse Xuxa, em meio às lágrimas. “Eu era despreparada, ninguém me disse o que eu podia fazer ou não”, argumentou.

A declaração foi feita após exibição de memes que surgiram na internet com base em vídeos antigos da apresentadora. Um dos mais conhecidos é a gravação onde Xuxa diz: “Senta lá, Cláudia”, ao tentar ‘se livrar’ de uma criança durante o programa que apresentava.

Rainha dos baixinhos

Conhecida como a ‘Rainha dos Baixinhos’, Xuxa também demonstrou orgulho pelo título que carrega. “Não quero abrir mão desse título”, afirmou. “Gostaria de sempre ser vista como Rainha dos Baixinhos porque foi quem me colocou onde eu estou. É muito forte para mim.”

Apesar disso, a apresentadora lembrou à plateia do evento de que é uma pessoa normal. “As pessoas achavam que eu não tomava banho, ia ao banheiro, soltava pum… Mas o documentário (lançado este ano na Globoplay) fez as pessoas verem que sou humana.”

A CCXP, Comic Con Experience, é um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, e acontece anualmente no Brasil. Há painéis com diversos artistas e personagens de filmes, séries e games, tanto nacionais quanto internacionais.

Com informações do Terra