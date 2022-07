Wilson Lima vistoria trabalhos de três frentes de obras de reforma e modernização da AM-010

O governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou nesta quinta-feira (06/07), os trabalhos das frentes de obras que executam os serviços de reforma e modernização da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. Com o fim do período chuvoso e chegada do verão, os trabalhos ocorrem em ritmo acelerado e mais de 33 quilômetros da rodovia já foram recuperados.

A vistoria aconteceu nos quilômetros 166, 126 e 90, entre o Distrito de Lindóia e o município de Rio Preto da Eva. Nesta etapa, estão em andamento os serviços de terraplanagem e limpeza nos trechos. A quarta equipe realiza serviços de recuperação da malha asfáltica.

A reforma e modernização da AM-010 é a maior intervenção na via em 40 anos e a estimativa é gere cerca de 10 mil empregos. Os serviços vão fortalecer o desenvolvimento econômico de oito municípios situados no entorno: Itacoatiara, Itapiranga, Manaus, Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Silves. As obras estão sendo coordenadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

“É a primeira vez que a gente tem uma intervenção significativa e isso daqui faz parte do nosso planejamento de desenvolvimento econômico da região. Itacoatiara tem um dos mais significativos portos do Amazonas, com a atividade que acontecem aqui, no município de Silves, com a exploração do gás natural, no município de Itapiranga, com a possibilidade do potássio, com o distrito bioagroindustrial que estamos trabalhando em Rio Preto da Eva. Enfim a gente tem uma série de atividades econômicas importantes”, destacou o governador.

Todo o projeto – que começou a ser executado em 2021 – prevê obras do quilômetro 13 ao quilômetro 263,40 e inclui a construção de um pavimento novo, implantação de acostamentos e novas sinalizações horizontal e vertical.

Já foram recuperados nos trechos do KM 13 ao KM 32, perfazendo 19 quilômetros; do KM 225 ao KM 228; e do KM 254 ao KM 263,40, perfazendo 10,4 quilômetros.

*Com assessoria