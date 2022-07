Wilson Lima vistoria início da aplicação de asfalto em segunda fase da obra do Anel Sul

O governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhou, na manhã desta sexta-feira (08/07) o início da aplicação da primeira camada de asfalto na segunda etapa das obras do Anel Viário Sul, na Estrada do Tarumã, zona oeste. A obra que dará mais mobilidade e fluidez ao trânsito das zonas norte, leste e central de Manaus, já está com 72% de execução.

A duplicação da via contempla 8,7 quilômetros da Estrada do Tarumã, dos quais 3,5 já foram pavimentados e sinalizados na primeira etapa da obra. Cinco frentes de trabalho atuam para dar celeridade a obra, aproveitando o período de estiagem, como explicou o governador.

“Só hoje nós vamos depositar aqui aproximadamente 600 toneladas de asfalto. Até o final do ano essa via vai ficar pronta para circulação, desafogando o trânsito nas principais vias de Manaus e aumentar a velocidade do transporte coletivo. A gente vai aproveitar o verão, o sol está muito intenso, e a gente vai trocar essas obras o máximo que a gente puder“, declarou.

O trecho vistoriado pelo governador Wilson Lima vai da Avenida Santos Dumont até a Ponte do Tarumã. Junto com o Anel Leste, que também está em fase de construção pela Secretária de Estado de Infraestrutura (Seinfra), o Anel Sul forma a maior intervenção de mobilidade urbana de Manaus das últimas décadas, com o total de 27 quilômetros interligando três importantes zonas da capital.

A nível de comparação, as Avenidas das Torres e das Flores, contam com 17 quilômetros de extensão, dez a menos que os dois anéis viários.

Os dois complexos viários vão tirar de circulação carretas que saem do Distrito Industrial em direção ao Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes e as Rodovias AM-010 e BR-174, deixando de circular em vias centrais e importantes como Avenida Efigênio Sales e Rodrigo Otávio, trazendo mais segurança e aos motoristas e fluidez ao trânsito.

Viaduto Lydia da Eira Corrêa

Em dezembro de 2020, o Governo do Amazonas concluiu a construção do maior e mais completo viaduto já construído no Amazonas, o Lydia da Eira Corrêa, com 230 mil m², situado no entroncamento da Estrada do Tarumã com a Avenida Torquato Tapajós e a Avtenida Arquiteto José Henriques.

O viaduto possui passagem de nível e pistas de rolamento adequadas para o tráfego atual e futuro, além de quatro alças externas e quatro alças internas, formando um trevo de oito alças, o que faz o trânsito fluir para todos os lados, sem interferências de sinais.

Anel Leste

O Anel Leste conta com cinco frentes de serviços e já foram concluídas a construção de cinco pontes, três passagens de fauna e sete galerias. O Anel Leste tem início no trevo da Avenida dos Oitis e termina na Avenida Margarita, no trecho compreendido da Reserva Florestal Adolfo Ducke.

Serão 18,3 quilômetros de extensão contemplando duas pistas e passeios laterais com dois metros de largura e canteiros de até cinco metros.

Ao longo do trecho estão sendo implantadas 22 baias para paradas de ônibus, oito galerias, sendo duas passagens de faunas, cinco pontes e a implantação de uma ciclovia com 5,6 quilômetros, margeando a Reserva Florestal Adolpho Ducke.

Também está em andamento a construção do trevo completo com passagem de nível, com quatro alças internas e quatro externas, permitindo a circulação de veículos em todos os sentidos das vias.

